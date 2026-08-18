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अलीगढ़: महिला मित्र के साथ घूम रहे युवक से सिपाही ने मांगे 20 हजार, 4500 जमा कराए चाय वाले के खाते में

By Digital Desk Edited By: Prateek Gupta
Updated: Tue, 18 Aug 2026 07:32 PM (IST)

अलीगढ़ में एक सिपाही पर महिला मित्र के साथ घूम रहे युवक से वीडियो डिलीट करने के नाम पर 20 हजार रुपये मांगने का आरोप लगा है। दबाव में युवक ने चाय वाले ...और पढ़ें

सांकेतिक तस्वीर।

सांकेतिक तस्वीर।

जागरण संवाददाता, अलीगढ़। रोरावर क्षेत्र में महिला मित्र के साथ घूम रहे बहराइच के युवक ने जलालपुर चौकी पर तैनात सिपाही पर धमकाकर रुपये वसूलने और वीडियो बनाने का आरोप लगाया है। युवक का आरोप है कि सिपाही ने वीडियो डिलीट करने के नाम पर उससे 20 हजार रुपये मांगे। दबाव में उसने अलग-अलग समय पर चाय वाले के खाते में कुल 4500 रुपये ऑनलाइन ट्रांसफर किए।

इसके बाद भी वीडियो डिलीट नहीं किया गया। मामले में पीड़ित की तहरीर पर रोरावर पुलिस ने सिपाही अंकित चौधरी और चाय वाले सचिन सारस्वत के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है। बहराइच के पंडित पुरवा धमसी डिहवा नारायणपुर, थाना प्रयागपुर निवासी प्रशांत कुमार शुक्ल के अनुसार 10 अगस्त की रात करीब 11 बजे वह कानपुर निवासी अपनी महिला मित्र के साथ जलालपुर चौकी क्षेत्र में घूम रहा था।

मेघ विहार कालोनी के पास दोनों के बीच किसी बात को लेकर विवाद हो गया। इसी दौरान जलालपुर चौकी पर तैनात सिपाही अंकित चौधरी वहां पहुंचा और दोनों को चौकी ले गया। आरोप है कि चौकी पर सिपाही ने दोनों को धमकाया और उनके घरवालों के मोबाइल नंबर मांगते हुए महिला के परिवार से बात करने की धमकी दी। साथ ही दोनों की वीडियो भी बनाने लगा

काफी अनुरोध करने के बाद सिपाही युवक को बाहर ले आया और वीडियो डिलीट करने के नाम पर 20 हजार रुपये मांगे। प्रशांत के मुताबिक, उसके पास तत्काल रुपये नहीं थे। उसने अपनी सीनियर महिला मित्र से चार हजार रुपये उधार लिए। आरोप है कि सिपाही ने मोबाइल पर एक क्यूआर कोड दिखाकर उसमें तीन हजार रुपये ट्रांसफर कराए। यह रकम सचिन सारस्वत नामक चाय वाले के खाते में गई।

बाकी रुपये देने के लिए अगले दिन का समय दिया गया। पीड़ित का आरोप है कि अगले दिन सुबह करीब 10 बजे सिपाही ने फोन कर पूछा कि कितनी देर में आ रहे हो। शाम को वह नादा पुल पर पहुंचा और उसी खाते में 1500 रुपये और ऑनलाइन ट्रांसफर किए।

इसके बाद वीडियो डिलीट करने को कहा, लेकिन वीडियो डिलीट नहीं की गई। प्रशांत कुमार शुक्ल ने सिपाही अंकित चौधरी और सचिन सारस्वत के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया है। पुलिस ने आरोपित को गिरफ्तार कर जेल भी भेज दिया।