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अलीगढ़ के लाल का फिर कमाल, गुलवीर ने एशियन गेम्स में जीता दूसरा सिल्वर मेडल

By Digital Desk Edited By: Prateek Gupta
Published: Mon, 28 Sep 2026 06:33 PM (IST)

गुलवीर सिंह ने एशियन गेम्स में 1500 मीटर दौड़ में रजत पदक जीतकर देश का नाम रोशन किया है। यह ...और पढ़ें

अलीगढ़ का नाम रोशन करने वाले गुलवीर सिंह।

अलीगढ़ का नाम रोशन करने वाले गुलवीर सिंह।

HighLights

  1. गुलवीर सिंह ने एशियन गेम्स में 1500 मीटर दौड़ में रजत जीता।

  2. यह उनका व्यक्तिगत सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन और एशियन गेम्स का दूसरा पदक है।

जागरण संवाददाता, अलीगढ़। अतरौली के गांव सिरसा निवासी गुलवीर सिंह ने एशियन गेम्स में पदक का डबल धमाल मचा दिया है। सोमवार को गुलवीर ने जापान की धरती पर 1500 मीटर दौड़ स्पर्धा में रजत पदक जीतकर एक बार फिर तिरंगा लहरा दिया।

जिला एथलेटिक्स एसोसिएशन के सचिव विवेक चौधरी ने बताया कि गुलवीर ने यह रेस 3:36.72 मिनट में पूरी कर रजत पदक हासिल किया है। यह टाइमिंग उनकी पर्सनल बेस्ट (पीबी) रिकार्ड भी है

इसके पहले ग्लास्गो में हुए कामनवेल्थ गेम्स में भी गुलवीर सिंह ने 10 हजार मीटर दौड़ में रजत पदक और 5000 मीटर दौड़ में कांस्य समेत देश को दो पदक दिलाए थे।

उनकी इस उपलब्धि से गांव सिरसा में खुशी का माहौल है। पिता पप्पू व मां लक्ष्मी देवी ने बेटी की सफलता पर मिठाई बांटी। अभी गुलवीर एशियन गेम्स में 5000 मीटर दौड़ में भी दमखम दिखाएंगे।