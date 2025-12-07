अलीगढ़-मुजफ्फरनगर में फर्जी वोटरों की भरमार! सीएम योगी ने साधा विपक्ष पर निशाना

जागरण संवाददाता, अलीगढ़। मुख्यमंत्री ने विपक्षी दलों के लिए कहा कि वह प्रदेश में साइलेंट रूप से वो लोग काम कर रहे हैं। चुनाव जीतना है तो एसआईआर में लगे अफसरों के भरोसे न रहें। उन्होने अलीगढ़ व मुजफ्फरनगर का जिक्र किया, कहा कि इन जिलों में सबसे ज्यादा फर्जी वोटर हैं। ऐसे में किसी जिले में लापरवाही न बरती जाए। फर्जी आधार कार्ड भी बना रहे हैं, उसको लेकर भी सावधान रहें।

मतदाताओं के गणना पत्र भरवाएं रविवार को अलीगढ़ पहुंचे सीएम योगी आदित्यनाथ ने जनप्रतिनिधियों संग बैठक की। इस बैठक में मुख्यमंत्री ने निर्देश दिए कि सभी जनप्रतिनिधि व पार्टी पदाधिकारी बूथ स्तर पर पहुंचकर शत-प्रतिशत मतदाताओं के गणना प्रपत्र भरवाने का कार्य सुनिश्चित करें। उन्होंने कहा कि मतदाता सूची लोकतांत्रिक व्यवस्था की बुनियाद है। इसमें किसी भी प्रकार की त्रुटि या लापरवाही स्वीकार्य नहीं होगी। मुख्यमंत्री ने सुस्त प्रगति पर नाराजगी जताते हुए स्पष्ट कहा कि अभियान को मिशन मोड में चलाया जाए। प्रत्येक पात्र मतदाता तक पहुंच बनाई जाए।

सीएम ने दी चेतावनी सीएम ने यह भी निर्देश दिया कि 11 दिसंबर तक पारदर्शी मतदाता सूची तैयार करने के लिए फार्म भरवाने पर विशेष ध्यान दिया जाए। मुख्यमंत्री ने चेतावनी दी कि अपात्र या मृतक व्यक्तियों के नाम मतदाता सूची में न बने रहें। ऐसे नामों को तत्काल हटाया जाए। उन्होंने कहा कि कोई भी ऐसा व्यक्ति जो गांव में निवास नहीं करता या जिनका देहांत हो चुका है, उनके नाम सूची में बने रहना चुनाव प्रक्रिया के साथ अन्याय है।योगी ने यह भी कहा कि विवाह समारोहों व सामाजिक आयोजनों के इस व्यस्त मौसम में पार्टी पदाधिकारियों को अपनी प्राथमिकताएं तय करनी होंगी।