100-150 रुपये किलो की कमाई, मुनाफे में चक्कर में मिलावटखोर कर रहे सेहत से खिलवाड़

जागरण संवाददाता, अलीगढ़। त्योहार पर घर मिठाई आएगी तो सबसे पहले भरोसा होगा कि इसमें दूध, मावा व घी ही इस्तेमाल किया गया होगा। लेकिन इस भरोसे के साथ ऐसा खेल सामने आया है, जिसने खाद्य सुरक्षा व्यवस्था के साथ मिलावटखोरों के तौर-तरीकों पर सवाल खड़े कर दिए हैं।

विजयगढ़ के बरई में मिलावटी खोवा बनाने की फैक्ट्री पर छापेमारी के बाद एफएसडीए की जांच में इस कारोबार का जो तरीका सामने आया है, वह चौंकाने वाला है। खोवा में मिलावट का खेल सिर्फ उपभोक्ता की सेहत से खिलवाड़ तक सीमित नहीं है, बल्कि इसके पीछे मुनाफे का बड़ा गणित भी छिपा है।

मिलावटखोर एक किलो खोवे में करीब एक किलो सेलखड़ी मिलाकर उसका वजन लगभग दोगुना कर रहे थे। इससे कम लागत में अधिक मात्रा तैयार कर बाजार में खपाने की तैयारी थी। जांच से जुड़े अधिकारियों के अनुसार बाजार में सामान्य खोवा करीब 300 से 320 रुपये किलो बिकता है। इसे तैयार करने में औसतन चार से साढ़े चार लीटर दूध की जरूरत होती है। अगर दूध की औसत कीमत करीब 60 रुपये लीटर मानी जाए तो केवल दूध की लागत ही करीब 240 से 270 रुपये प्रति किलो बैठती है। इसके अलावा ईंधन, श्रम व अन्य खर्च अलग हैं।

ऐसे में शुद्ध खोवा तैयार कर बेचने में मुनाफे की गुंजाइश सीमित रहती है। यहीं से मिलावट का खेल शुरू होता है। जांच में सामने आया कि मिलावटखोर तैयार खोवे में लगभग उतनी ही मात्रा में सेलखड़ी मिला देते थे। यानी एक किलो खोवे में एक किलो सेलखड़ी मिलाने पर वजन करीब दो किलो तक पहुंच जाता था। इससे तैयार उत्पाद की लागत काफी कम हो जाती थी।

इसके बाद इसे करीब 200 से 220 रुपये किलो की दर से अलीगढ़ समेत दूसरे शहरों के बाजारों में खपाने की तैयारी थी। मिलावट के बाद तैयार खोवा देखने में भी अधिक सफेद और चमकदार दिखाई देता था। जांच में यह भी सामने आया है कि इस तरीके से तैयार खोवा करीब 100 रुपये या उसके आसपास की लागत में तैयार होने और उसे 200 से 220 रुपये किलो तक बेचने का दावा किया जा रहा है। इस तरह प्रति किलो 100 से 150 रुपये तक का मुनाफा था।

बड़े नेटवर्क की है आशंका बरई में पकड़ा गया यह मामला जिले में मिलावटी खोवे के कारोबार के आकार का अंदाजा देने के लिए पर्याप्त है। इतनी बड़ी मात्रा में खोवा तैयार करने के लिए केवल एक-दो दिन की गतिविधि पर्याप्त नहीं हो सकती। इसके पीछे कच्चे माल की खरीद, उत्पादन, पैकिंग और फिर बाजार तक सप्लाई का पूरा नेटवर्क होना जरूरी है।

यही वजह है कि अब जांच का दायरा सिर्फ यह पता लगाने तक सीमित नहीं रहना चाहिए कि खोवा किसने तैयार किया। असली सवाल यह है कि यह माल कहां-कहां पहुंचना था? किसे बेचा जाता था? कच्चा माल कहां से आता था? यह कारोबार कब से चल रहा था और इसके पीछे कितने लोग जुड़े हैं? इन सवालों के जवाब सामने आते हैं तो जिले में मिलावटी खोवे के कारोबार की वास्तविक तस्वीर सामने आ सकती है।

पहले आटे में सेलखड़ी, अब खोवे में मामले की गंभीरता इसलिए और बढ़ जाती है क्योंकि सेलखड़ी की मिलावट का मामला जिले में पहले भी सामने आ चुका है। जुलाई 2024 में तालानगरी क्षेत्र की एक आटा फैक्ट्री पर हुई कार्रवाई में पंचवटी गोल्ड नाम से तैयार किए जा रहे आटे में सेलखड़ी मिलने की बात सामने आई थी। अब वही पदार्थ खोवा तैयार करने में इस्तेमाल होता मिला है।

दो अलग-अलग खाद्य पदार्थों में इस तरह के पदार्थ का इस्तेमाल सामने आना विभाग की निगरानी व्यवस्था पर भी सवाल खड़े करता है। क्या मिलावटखोर सस्ते पदार्थों की मदद से अलग-अलग खाद्य उत्पादों में वजन बढ़ाने के तरीके अपना रहे हैं? क्या विभाग के पास ऐसे कच्चे माल की बिक्री व इस्तेमाल पर नजर रखने की व्यवस्था है?

एफएसडीए की निगरानी भी कठघरे में कार्रवाई करने वाली टीम की सक्रियता अपनी जगह है, लेकिन इस घटना ने विभाग की नियमित निगरानी व्यवस्था पर सवाल भी खड़े किए हैं। आखिर इतनी बड़ी मात्रा में खोवा तैयार करने वाली इकाई विभाग की नजर से कितने समय तक दूर रही? संबंधित क्षेत्र में नियमित निरीक्षण कब हुआ था? पहले कोई नमूना लिया गया था या नहीं?

यदि कारोबार लंबे समय से चल रहा था तो विभाग को इसकी जानकारी क्यों नहीं हुई? अब केवल खोवा नष्ट कर देना पर्याप्त नहीं होगा। जरूरत इस बात की है कि विभाग उस पूरे नेटवर्क तक पहुंचे, जहां से सेलखड़ी खरीदी गई, जहां से दूध या अन्य सामग्री आई और जहां तैयार खोवा सप्लाई किया जाना था।

सेलखड़ी के सेवन से पेट संबंधी बीमारियों का खतरा वैष्णवी क्लीनिक के फिजिशियन डाक्टर नितिन गुप्ता का कहना है कि सेलखड़ी युक्त खोवा स्वास्थ्य के लिए बेहद हानिकारक है। इसकी मिलावट से पेट दर्द, मितली, उल्टी, दस्त, डिहाइड्रेशन, कमजोरी, थकान और पाचन संबंधी परेशानी हो सकती है।