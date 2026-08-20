अलीगढ़ में सरकारी जमीन पर चला प्रशासन का बुलडोजर, 3.863 हेक्टेयर भूमि कब्जा मुक्त

जागरण संवाददाता, अलीगढ़। जिला प्रशासन ने गुरुवार को बड़ी कार्रवाई की। ग्राम ममौला माफी में सरकारी भूमि को कब्जा मुक्त कराया जाना शुरू हो गया है। कोल तहसील प्रशासन, राजस्व विभाग और नगर निगम की संयुक्त टीम ने मौके पर पहुंचकर करीब 3.863 हेक्टेयर ऊसर व बंजर सरकारी भूमि को कब्जामुक्त कराया। जमीन की पैमाइश के साथ आगे बैरिकेडिंग की कार्रवाई भी की जाएगी।

इस जमीन पर एएमयू का कब्जा बताया गया है। नगर निगम संपत्ति विभाग की ओर से 14 अगस्त को डीएम व एसएसपी को भेजे पत्र में इस भूमि की पैमाइश एवं वायर फेंसिंग के लिए गुरुवार का दिन निर्धारित किया गया। इसके लिए मजिस्ट्रेट और पुलिस बल उपलब्ध कराने का अनुरोध किया गया था।

राजस्व अभिलेखों के अनुसार ग्राम ममौला माफी के विभिन्न गाटों में कुल 3.863 हेक्टेयर भूमि ऊसर व अन्य बंजर के रूप में दर्ज है। नगर निगम के पत्र के अनुसार यह भूमि नगर निगम की निहित संपत्ति है। पत्र में बताया गया है कि संबंधित भूमि में से कुछ गाटों की करीब 2.868 हेक्टेयर भूमि को पूर्व में अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के कब्जे से मुक्त कराया जा चुका है।

नगर निगम की संयुक्त टीम ने 30 अप्रैल 2025 को मौके पर कार्रवाई की थी। अब शेष भूमि के साथ आसपास के उन गाटों की भी पैमाइश कराई जा रही है, जो राजस्व अभिलेखों में ऊसर-बंजर दर्ज होने के कारण नगर निगम की निहित संपत्ति हैं। टीम द्वारा जमीन की सीमाएं चिह्नित कराई जा रही हैं, ताकि भविष्य में दोबारा कब्जे की स्थिति न बने।