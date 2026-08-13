ग्रेटर अलीगढ़: लेआउट पर लगी मुहर, जल्द शुरू होगा काम, एडीए बोर्ड बैठक में कई अहम प्रस्ताव पास

जागरण संवाददाता, अलीगढ़। अलीगढ़ विकास प्राधिकरण (एडीए) की गुरुवार को हुई बोर्ड बैठक में ग्रेटर अलीगढ़ के के ले आउट, खैर बाइपास, राजपुर औद्योगिक सिटी, किशनपुर आवासीय-वाणिज्यिक परियोजना और गभाना मिड-वे समेत कई महत्वपूर्ण प्रस्तावों को मंजूरी दे दी गई।

मंडलायुक्त संगीता सिंह की अध्यक्षता में कमिश्नरी सभागार में हुई बैठक में विकास योजनाओं से जुड़े प्रस्तावों पर विस्तार से चर्चा के बाद मुहर लगाई गई। बैठक में खैर में नया बांस से चमन नगरिया होते हुए टैंटीगांव तक करीब 10 किलोमीटर लंबे बाइपास के निर्माण के प्रस्ताव को मंजूरी मिली। करीब 70 करोड़ रुपये की लागत से प्रस्तावित इस मार्ग से खैर कस्बे में जाम की समस्या कम होने की उम्मीद है।

ग्रेटर अलीगढ़ योजना के लेआउट को भी मंजूरी प्रदान की गई। इसके साथ ही योजना में करीब 12.5 एकड़ भूमि पर विद्युत सब स्टेशन स्थापित करने के लिए बिजली विभाग को एडीए की ओर से निश्शुल्क जमीन उपलब्ध कराने के प्रस्ताव पर भी सहमति बनी।

राजपुर औद्योगिक सिटी के लिए भूमि अधिग्रहण संबंधी प्रस्ताव को भी बोर्ड ने स्वीकृति दे दी। वहीं किशनपुर में 6680 वर्गमीटर एडीए की भूमि पर आवासीय एवं वाणिज्यिक परियोजना विकसित करने के प्रस्ताव को मंजूरी मिली। इसके अलावा गभाना में 8.50 हेक्टेयर क्षेत्रफल में जोनल कार्यालय, गेस्ट हाउस और मिड-वे विकसित करने के प्रस्ताव पर भी बोर्ड ने मुहर लगा दी। हाईवे से सटे होने के कारण मिड-वे में व्यावसायिक गतिविधियों को विकसित किए जाने की योजना है।

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