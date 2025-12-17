Aligarh Accident: सड़क हादसे में एक की मौत, तीन वाहन क्षतिग्रस्त; वृंदावन से दर्शन कर लौट रहे कार सवार चुटैल

संवाद सूत्र, जागरण इगलास। मंगलवार की रात्रि अलीगढ़ मार्ग पर कस्बा के निकट एक मैक्स पिकअप और फॉर्च्यूनर गाड़ी की आमने−सामने की भिड़ंत हो गई। इस दुर्घटना में एक युवक की मृत्यु हो गई, जबकि एक अन्य व्यक्ति गंभीर रूप से घायल हो गया। दुर्घटना में तीनों वाहन क्षतिग्रस्त हो गए। सुनेट और फॉर्च्यूनर सवार वृंदावन से दर्शन कर के आ रहे थे को हल्की-फुल्की चोटें आई हैं।

सड़क दुर्घटना में एक युवक की मृत्यु, तीन वाहन क्षतिग्रस्त गांव टीकापुर निवासी योगेश पुत्र सोहनलाल मैक्स पिकअप से चालक गिरीश पुत्र किशनलाल के साथ रात्रि को कस्बा में किसी कार्य से आ रहे थे। रास्ते में अलीगढ़ मार्ग पर कस्बा के निकट सामने से आ रही फॉर्च्यूनर से टक्कर हो गई। इस दौरान पीछे चल रही सुनेट गाड़ी भी फार्च्यूनर से टकरा गई। हादसे में मैक्स अनियंत्रित होकर सड़क के किनारे खाई में पलट गई।