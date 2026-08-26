अलीगढ़: 75 साल की सास की शिकायत, पंखा चलाने से रोकती है बहू; चलाया तो बुरी तरह से पीटा

जागरण संवाददाता, अलीगढ़। 75 साल की उम्र में जब सहारे की जरूरत थी, तब वृद्धा ने अपनी ही पुत्रवधू पर मारपीट और प्रताड़ना का आरोप लगाया है। देहली गेट क्षेत्र की महिला का कहना है कि पुत्रवधू न केवल उसके साथ गाली-गलौज करती है, बल्कि खाना-पीना नहीं देती। पंखा तक चलाना रोक देती है। यही नहीं विरोध करने पर उसके साथ मारपीट की।

वृद्धा की शिकायत पर देहली गेट पुलिस ने मुकदमा पंजीकृत किया है। शाहजमाल स्थित एडीए कालोनी निवासी तलत नसीम ने पुलिस को दी तहरीर में बताया कि वह करीब 75 वर्ष की वृद्ध और विधवा महिला हैं। आरोप है कि उनकी पुत्रवधू सना पत्नी शोएब आए दिन उनके साथ गाली-गलौज और मारपीट करती है। वह उन्हें खाना-पीना भी नहीं देती।

आरोप है कि पुत्रवधू अपने पति शोएब और 11 वर्षीय बेटी सारा के साथ भी मारपीट करती है। 23 अगस्त की शाम करीब साढ़े पांच बजे सना ने तलत नसीम को गालियां देना शुरू कर दिया। विरोध करने पर उनके साथ मारपीट की गई, जिससे मुंह, गर्दन और सिर में चोटें आईं।