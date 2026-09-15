अलीगढ़ में चला अभियान, 57 लापता हिस्ट्रीशीटर तलाशे; 33 पुलिसकर्मी पुरस्कृत

जागरण संवाददाता, अलीगढ़। लापता हिस्ट्रीशीटरों की तलाश और उनके सत्यापन के लिए चलाए जा रहे अभियान में अलीगढ़ पुलिस ने 57 हिस्ट्रीशीटरों का सत्यापन किया है। इनकी तलाश में उत्कृष्ट कार्य करने वाले 33 पुलिसकर्मियों को एसएसपी नीरज जादौन ने सोमवार देर रात नगद पुरस्कार और प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया।

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक ने लापता हिस्ट्रीशीटरों की तलाश कर उनका सत्यापन कराने वाले पुलिसकर्मियों को प्रोत्साहित करने के लिए प्रत्येक हिस्ट्रीशीटर पर एक हजार रुपये का नगद पुरस्कार और प्रशस्ति पत्र देने की घोषणा की थी। इसके बाद पुलिसकर्मियों ने लापता हिस्ट्रीशीटरों की तलाश के लिए अभियान चलाया।

अभियान के दौरान 33 पुलिसकर्मियों ने कुल 57 लापता हिस्ट्रीशीटरों को तलाश कर उनका सत्यापन कराया। पुलिस के अनुसार, इन हिस्ट्रीशीटरों के वर्तमान ठिकाने और स्थिति की जानकारी जुटाई गई है। उत्कृष्ट कार्य करने वाले पुलिसकर्मियों को एसएसपी ने सम्मानित किया।