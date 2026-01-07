5.20 लाख नाम हटे, 218 नए मतदेय स्थल बने; अलीगढ़ में अनंतिम मतदाता सूची पुनरीक्षण जारी

जागरण संवाददाता, अलीगढ़। लगभग दो महीने से चल रहे मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण कार्यक्रम के तहत घर-घर गणना प्रपत्रों का सत्यापन कार्य पूर्ण हो गया है। काम पूरा होने पर मंगलवार को अनंतिम मतदाता सूची का प्रकाशन कर दिया गया है। पुनरीक्षण के बाद मृतक, स्थानांतरित, अनुपस्थित, डुप्लीकेट व अन्य श्रेणी मिलाकर पांच लाख 20 हजार 189 मतदाताओं के नाम हटे हैं।

2,16,621 मतदाताओं को जाएंगे नोटिस, 3016 से बढ़कर 3234 हो गए मतदेय स्थल अब जिले में 22 लाख 76 हजार 190 मतदाता संख्या रह गई है। मैपिंग न होने वाले (नो मैपिंग) दो लाख 16 हजार 621 मतदाताओं को बीएलओ द्वारा नोटिस दिए जाएंगे। छह फरवरी 2026 तक दावे व आपत्ति करने का माैका दिया गया है। इसके साथ ही सभी तहसीलों में 218 मतदेय स्थल बढ़ाए गए हैं।

विधान सभावार कम हुए मतदाताओं की संख्या जिला निर्वाचन अधिकारी ने की जारी डीएम संजीव रंजन ने अनंतिम सूची प्रकाशन के संबंध में कलक्ट्रेट सभागार में मंगलवार को राजनीतिक दलों के पदाधिकारियों के साथ बैठक कर जानकारी साझा की। सूची आम नागरिकों के अवलोकन के लिए उपलब्ध करा दी गई है। 11 जनवरी को सभी मतदेय स्थलों पर बीएलओ मतदाता सूची को पढ़ेंगे।

उप जिला निर्वाचन अधिकारी व एडीएम प्रशासन पंकज कुमार ने बताया कि इस अवधि में मतदाता अपने नाम, पता, आयु अथवा अन्य विवरणों की जांच कर सकते हैं। घर-घर सत्यापन पूरा, नो मैपिंग वाले मतदाताओं को बीएलओ द्वारा दिए जाएंगे नोटिस यदि किसी मतदाता का नाम छूट गया हो, गलत दर्ज हो या किसी अपात्र के नाम को लेकर आपत्ति हो, तो निर्धारित समयसीमा में नियमानुसार दावा व आपत्ति दर्ज कराई जा सकती है। ऐसे युवक-युवतियां जो एक जनवरी 2026 को 18 वर्ष की आयु पूर्ण कर रहे हैं, वो आनलाइन या आफलाइन फार्म-6 भरकर अपना नाम मतदाता सूची में जुड़वा सकते हैं। मतदाताओं द्वारा प्राप्त कराए गए दावे-आपत्तियों का निराकरण 27 फरवरी तक करने के बाद अंतिम मतदाता सूची का प्रकाशन किया जाएगा।

पूर्व में जिले की सातों विधानसभाओं में प्रति बूथ 1500 मतदाताओं के अनुसार 3016 मतदेय स्थल थे। निर्वाचन आयोग द्वारा प्रति बूथ 1200 मतदाताओं के अनुसार इसमें 218 की वृद्धि हुई है। अब ये बढ़कर 3234 हो गए हैं। बैठक में सपा जिलाध्यक्ष लक्ष्मी धनगर, जिला प्रवक्ता सपा डॉ. बादशाह खान, महानगर अध्यक्ष अब्दुल हमीद घोषी, जिला उपाध्यक्ष भाजपा उदयवीर सिंह लोधी, जिला उपाध्यक्ष भाजपा गौरव शर्मा, डौली पाराशर, भूपेन्द्र वार्ष्णेय, जिला सचिव सीपीएम इदरीश मोहम्मद, कांग्रेस से नदीम गफूर, बसपा से एड. अशोक कुमार सिंह व मनोज यादव आदि मौजूद रहे।



