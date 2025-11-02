बुलडोजर से ‘स्कूल तोड़ने’ पर ADA की सफाई, 'अवैध कब्जा हटाया, इस भूमि पर कॉम्पलेक्स का निर्माण प्रस्तावित'

सुरजीत पुंढीर, जागरण अलीगढ़। अलीगढ़ विकास प्राधिकरण (एडीए) द्वारा दो दिन पहले बरौला जाफराबाद क्षेत्र में चलाए गए अतिक्रमण हटाओ अभियान को लेकर नया विवाद सामने आ गया है। इंटरनेट मीडिया पर एक वीडियो तेजी से प्रसारित हो रहा है, जिसमें दावा किया जा रहा है कि एडीए ने एक निजी महिला द्वारा संचालित स्कूल या क्लासरूम को तोड़ दिया।

एडीए अफसरों ने खारिज किया दावा इस वीडियो को लेकर लोगों में भ्रम की स्थिति बनी हुई है। कई लोगों का कहना है कि यह सरकारी स्कूल था, लेकिन एडीए अधिकारियों ने इस दावे को सिरे से खारिज कर दिया है। प्राधिकरण का कहना है कि जहां कार्रवाई की गई, वह भूमि एडीए की स्वामित्व वाली थी, जिस पर कुछ लोगों ने अवैध रूप से कब्जा कर रखा था।