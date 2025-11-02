Language
    बुलडोजर से ‘स्कूल तोड़ने’ पर ADA की सफाई, 'अवैध कब्जा हटाया, इस भूमि पर कॉम्पलेक्स का निर्माण प्रस्तावित'

    By Abhishek Saxena Edited By: Abhishek Saxena
    Updated: Sun, 02 Nov 2025 03:41 PM (IST)

    अलीगढ़ विकास प्राधिकरण (एडीए) द्वारा अतिक्रमण हटाओ अभियान के दौरान एक निजी स्कूल को तोड़ने के वीडियो के प्रसार से विवाद उत्पन्न हो गया है। एडीए ने स्पष्ट किया है कि उन्होंने किसी सरकारी स्कूल को नहीं तोड़ा, बल्कि एडीए की स्वामित्व वाली भूमि पर अवैध रूप से चल रहे कोचिंग सेंटर को हटाया है। अब इस भूमि पर काम्प्लेक्स का निर्माण प्रस्तावित है।

    Hero Image

    स्कूल पर चला बुलडोजर पहले चित्र में, तोड़ने से पहले स्कूल की कक्षा में शामिल बच्चे दूसरे चित्र में।

    सुरजीत पुंढीर, जागरण अलीगढ़। अलीगढ़ विकास प्राधिकरण (एडीए) द्वारा दो दिन पहले बरौला जाफराबाद क्षेत्र में चलाए गए अतिक्रमण हटाओ अभियान को लेकर नया विवाद सामने आ गया है। इंटरनेट मीडिया पर एक वीडियो तेजी से प्रसारित हो रहा है, जिसमें दावा किया जा रहा है कि एडीए ने एक निजी महिला द्वारा संचालित स्कूल या क्लासरूम को तोड़ दिया।

    एडीए अफसरों ने खारिज किया दावा

     

    इस वीडियो को लेकर लोगों में भ्रम की स्थिति बनी हुई है। कई लोगों का कहना है कि यह सरकारी स्कूल था, लेकिन एडीए अधिकारियों ने इस दावे को सिरे से खारिज कर दिया है। प्राधिकरण का कहना है कि जहां कार्रवाई की गई, वह भूमि एडीए की स्वामित्व वाली थी, जिस पर कुछ लोगों ने अवैध रूप से कब्जा कर रखा था।

     

    अवैध कब्जे पर चला एडीए का बुलडोजर, ‘स्कूल तोड़ने’ के प्रसारित वीडियो पर दी सफाई

     

    अधिकारियों के अनुसार, झोपड़ी डालकर वहां एक निजी कोचिंग सेंटर संचालित किया जा रहा था, जिसे हटाया गया है। किसी भी सरकारी या मान्यता प्राप्त निजी स्कूल पर कार्रवाई नहीं की गई।

    एडीए का कहना है कि जिस स्थान पर कक्षाओं का संचालन किया जा रहा था, उसका कोई अभिलेख, स्वीकृति या मान्यता रिकॉर्ड में नहीं है। अब इस भूमि पर काम्प्लेस का निर्माण किया जाना प्रस्तावित है।