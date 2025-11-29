Language
    सपा के राष्ट्रीय सचिव योगेंद्र पाल समेत 11 अवैध कॉलोनियों पर चला एडीए का बुलडोजर, कार्रवाई से मची खलबली

    By Surjeet Singh Edited By: Abhishek Saxena
    Updated: Sat, 29 Nov 2025 01:04 PM (IST)

    अलीगढ़ विकास प्राधिकरण ने सपा नेता योगेंद्र पाल सिंह तोमर की मधुर सिटी समेत 11 अवैध कॉलोनियों को ध्वस्त कर दिया। जिले के चार जोन में एक साथ पांच घंटे तक बुलडोजर चला। एडीए उपाध्यक्ष के निर्देश पर सचिव दीपाली भार्गव के नेतृत्व में कार्रवाई हुई। 

    सांकेतिक तस्वीर।

    जागरण संवाददाता, अलीगढ़। अवैध प्लाटिंग व बिना मानचित्र स्वीकृति के चल रहे निर्माणों पर अलीगढ़ विकास प्राधिकरण (एडीए) ने शुक्रवार को बड़ी कार्रवाई की। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय सचिव योगेंद्र पाल सिंह तोमर की मधुर सिटी समेत 11 अवैध कालोनियों को ध्वस्त कर दिया गया।

    जिले के चार अगल-अलग जोन में टीमों ने करीब पांच घंटे तक यह अभियान चलाया। इसमें बुलडोजर से अवैध कालोनियों के सड़क-कार्यालय ध्वस्त कर दिए गए। भूखंड की नींव को भी उखाड़ दिया। भारी पुलिस बल व मजिस्ट्रेट की मौजूदगी में यह कार्रवाई की गई।

    टीम ने सड़क-कार्यालय, दीवार समेत कॉलोनियों में अन्य निर्माणों को किया ध्वस्त

    एडीए उपाध्यक्ष कुलदीप मीणा के निर्देश पर सचिव दीपाली भार्गव के नेतृत्व में एडीए की चार प्रवर्तन टीमों ने संयुक्त रूप से यह कार्रवाई की। सुबह 11 बजे से यह कार्रवाई शुरू हुई। इसमें बिना ले आउट स्वीकृत कालोनियों को ध्वस्त कर दिया गया। कालोनियाें के गेट को तोड़ दिया गया। दीवारों को भी बुलडोजर से गिरा दिया गया। शाम चार बजे तक ध्वस्तीकरण हुआ।


    इन स्थानों पर चला बुलडोजर

    • समयवीर सिंह, शंकर सिंह व वेदराम हरदुआगंज में तालानगरी के पीछे, रामघाट रोड
    • विजेंद्र सिंह व अशोक कुमार, कासिमपुर रोड
    • भूरा सिंह, बहादुर सिंह व अनिल कुमार भीमगढ़ी कासिमपुर रोड
    • मुकेश कुमार, संतोष कुमार व मिकेंद्र पाल, जतनपुर चिकावटी लोधा
    • अमित चौधरी व प्रताप चौधरी, हरिदासपुर खैर रोड
    • ओमवीर सिंह व राजू शर्मा, भकरौला मथुरा रोड
    • विपिन कुमार , जलाली-गंगीरी मोड़ अनमोल कालोनी
    • समी पंडित , पीपल वाले मंदिर के सामने भकरौला मथुरा रोड
    • भगवानदास व बाबूलाल, सांगवान सिटी
    • योगेंद्र पाल सिंह व राजकुमार सिंह, मधुर सिटी
    • कुंवरपाल सिंह , चमरौला एनएच-91 महुआखेड़ा

     

    जिले के चार जाेन में एक साथ की गई कार्रवाई, पांच घंटे तक चला बुलडोजर

    एडीए सचिव ने बताया कि अवैध प्लाटिंग व निर्माण पर प्राधिकरण की कार्रवाई आगे भी जारी रहेगी। कोई भी व्यक्ति एडीए क्षेत्र में कालोनी विकसित करना या निर्माण कार्य शुरू करना चाहता है तो वह मानचित्र स्वीकृति अवश्य करा ले। शहर के आम नागरिक भी भूखंड खरीदने से पहले यह जरूर सुनिश्चित कर लें कि संबंधित कालोनी प्राधिकरण से स्वीकृत है या नहीं, इसकी जांच जरूर कर लें।