60 करोड़ का मल्टी स्पोर्ट्स स्टेडियम, 45 करोड़ का एडुटेनमेंट हब,105 करोड़ की परियोजनाओं से बदलेगी अलीगढ़ की तस्वीर

जागरण संवाददाता, अलीगढ़। शहर को आधुनिक, स्वच्छ, व्यवस्थित व भविष्य की जरूरतों के अनुरूप विकसित करने की दिशा में नगर निगम ने शुक्रवार को बड़ा कदम बढ़ाया। 'वाइब्रेंट अलीगढ़' अभियान के तहत पहली बार शहर के व्यापारी, उद्योगपति, शिक्षाविद, चिकित्सक, अधिवक्ता, चार्टर्ड अकाउंटेंट, सामाजिक संगठनों के प्रतिनिधि व जनप्रतिनिधि एक मंच पर जुटे।

जीटी रोड स्थित होटल फार्च्यून पार्क में आयोजित 'समन्वय, सहयोग एवं संवाद' कार्यक्रम में शहर के विकास का विजन साझा किया गया। इस दौरान नगर निगम ने 105 करोड़ रुपये की दो महत्वाकांक्षी परियोजनाओं का खाका भी प्रस्तुत किया। इसमें 60 करोड़ का मल्टी स्पोर्ट्स स्टेडियम व 45 करोड़ का एडुटेनमेंट हब शामिल हैं। इन्हें शहर के विकास की नई पहचान माना जा रहा है। भारी बरसात के बावजूद कार्यक्रम में बड़ी संख्या में लोगों की मौजूदगी रही।

'वाइब्रेंट अलीगढ़' कार्यक्रम में 105 करोड़ की दो बड़ी परियोजनाओं का रोडमैप तैयार कार्यक्रम का शुभारंभ ''वाइब्रेंट अलीगढ़'' पर आधारित लघु फिल्म के प्रदर्शन से हुआ। इसमें नगर निगम की वर्तमान उपलब्धियों, प्रस्तावित विकास योजनाओं व नागरिक सहभागिता की आवश्यकता को दर्शाया गया। इसके बाद नगर आयुक्त प्रेम प्रकाश मीणा ने शहर के विकास का विस्तृत रोडमैप प्रस्तुत किया। सबसे प्रमुख परियोजना बरौला बाईपास रोड स्थित फिरदौस नगर में लगभग 60 करोड़ रुपये की लागत से बनने वाला मल्टी-स्पोर्ट आउटडोर स्टेडियम एवं कन्वेंशन सेंटर रही।

करीब 4.1 हेक्टेयर (41 हजार वर्गमीटर) क्षेत्रफल में बनने वाले इस आधुनिक परिसर में 400 मीटर का डबल लेन एथलेटिक्स ट्रैक, अंतरराष्ट्रीय मानकों का आउटडोर स्टेडियम, आधुनिक दर्शक दीर्घाएं, अत्याधुनिक कन्वेंशन सेंटर, बहुउद्देश्यीय हाल, वीआइपी लाउंज, ग्रीन रूम, कंट्रोल रूम, प्रशासनिक एवं खेल प्रबंधन कार्यालय, कैफेटेरिया, रिटेल कियोस्क, खिलाड़ियों के प्रतीक्षालय व विश्राम कक्ष सहित अन्य व्यावसायिक सुविधाएं विकसित की जाएंगी।

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विकास की नई योजना तैयार करने का लिया निर्णय नगर निगम का दावा है कि यह परियोजना शहर के युवाओं को विश्वस्तरीय खेल सुविधाएं उपलब्ध कराने के साथ-साथ बड़े सांस्कृतिक, सामाजिक और व्यावसायिक आयोजनों का भी केंद्र बनेगी तथा निगम के लिए दीर्घकालिक राजस्व का नया स्रोत तैयार करेगी।

दूसरी बड़ी परियोजना क्वारसी क्षेत्र में 45 करोड़ रुपये की लागत से प्रस्तावित 'अलीगढ़ इंटीग्रेटेड एडुटेनमेंट, इनोवेशन एंड अर्बन ग्रीन हब' है। लगभग 3.7 हेक्टेयर (37 हजार वर्गमीटर) क्षेत्रफल में विकसित होने वाला यह मिश्रित उपयोग (मिक्स्ड यूज) परिसर मनोरंजन, नवाचार, शिक्षा, हरित वातावरण और व्यावसायिक गतिविधियों का एकीकृत केंद्र होगा। यहां एक समय में पांच हजार से अधिक लोगों के उपयोग की क्षमता विकसित करने का प्रस्ताव है।

व्यापारियों से मांगे सुझाव बैठक में शहर के समग्र विकास को लेकर विभिन्न वर्गों से सुझाव भी लिए गए। व्यापारियों और नागरिकों ने अलीगढ़ को ''जीरो वेस्ट सिटी'' बनाने, घर-घर कूड़ा पृथक्करण, सिंगल यूज प्लास्टिक पर प्रभावी रोक और व्यापक जनजागरूकता अभियान चलाने का सुझाव दिया। अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई चरणबद्ध ढंग से करने, बाजारों में बेहतर पार्किंग व्यवस्था विकसित करने तथा फुटपाथों को आम नागरिकों के लिए सुरक्षित रखने पर भी जोर दिया गया।

साथ मिलकर अभियान चलाने का भरोसा व्यापारिक संगठनों ने नगर निगम के साथ मिलकर अभियान चलाने का भरोसा भी दिया। सुंदरीकरण को लेकर प्रमुख चौराहों, पार्कों, ऐतिहासिक स्थलों और शहर के प्रवेश द्वारों को आकर्षक बनाने, हरित पट्टी विकसित करने और आधुनिक प्रकाश व्यवस्था स्थापित करने के सुझाव सामने आए। पर्यावरण संरक्षण के तहत वर्षा जल संचयन, तालाबों के संरक्षण, भूजल स्तर सुधारने तथा औद्योगिक क्षेत्रों में पर्यावरणीय मानकों का कड़ाई से पालन कराने पर भी चर्चा हुई।