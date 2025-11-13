Language
    हिस्ट्रीशीटर शाका पर 50 हजार रुपये का इनाम घोषित, अलीगढ़ में पुलिस टीम पर बोला था हमला

    By Anil Goyal Edited By: Prateek Gupta
    Updated: Thu, 13 Nov 2025 08:19 PM (IST)

    अलीगढ़ पुलिस ने हिस्ट्रीशीटर शाका पर 50 हजार रुपये का इनाम घोषित किया है। शाका पर यह इनाम पुलिस टीम पर हमला करने के आरोप में लगाया गया है। शाका एक कुख्यात अपराधी है जिसके खिलाफ कई आपराधिक मामले दर्ज हैं और वह लंबे समय से फरार चल रहा था। पुलिस उसकी तलाश में जुटी है।

    सांकेतिक तस्वीर।

    संवाद सूत्र, जागरण जट्टारी (अलीगढ़)। पुलिस टीम पर फायरिंग कर सिपाही को घायल करने वाले हिस्ट्रीशीटर आरोपित ओमप्रकाश उर्फ शाका पर प्रशासन ने 50 हजार रुपये का इनाम घोषित किया है।

    इसमें थाना प्रभारी अरुण कुमार ने पचास हजार रुपये के इनामी की संस्तुति कर रिपोर्ट डीआइजी प्रभाकर चौधरी व एसएसपी नीरज जादौन को भेज दी है।

    गांव जलालपुर में पुलिस पर फायरिंग कर फरार हुए कुख्यात हिस्ट्रीशीटर ओमप्रकाश उर्फ शाका की तलाश में पुलिस को पांचवें दिन भी कोई सुराग नहीं मिला है और आरोपी अभी भी पुलिस की पकड़ से दूर है।

    शाका की गिरफ्तारी पर पुलिस ने पचास हजार रुपये का इनाम घोषित किया है। पुलिस की छह से अधिक टीमें टप्पल, अलीगढ़, मथुरा और हरियाणा सीमावर्ती इलाकों में लगातार दबिश दे रही हैं।

    घटना के बाद गांव के आस-पास व क्षेत्र के सैकड़ों सीसीटीवी कैमरे खंगाल चुकी हैं। संदिग्ध ठिकानों, रिश्तेदारों और परिचितों के घरों पर भी छानबीन जारी है। वहीं आरोपित की बहन कल्पना को पुलिस कारतूस सहित जेल भेज चुकी है।

    बीते रविवार को टप्पल थाना पुलिस गांव जलालपुर में शाका को गिरफ्तार करने गई थी। इसी दौरान उसने आत्मसमर्पण के बजाय पुलिस टीम पर फायरिंग कर दी। हमले में सिपाही देव दीक्षित गोली लगने से गंभीर रूप से घायल हो गए थे, जबकि आरोपी मौके से फरार हो गया।

    घायल सिपाही को फरीदाबाद स्थित अस्पताल में भर्ती कराया गया था। बुधवार को अस्पताल से छुट्टी लेकर घर लौट आए। थाना पुलिस के अनुसार, आरोपी की गिरफ्तारी के लिए टेक्निकल सर्विलांस और स्थानीय नेटवर्क दोनों का उपयोग किया जा रहा है।

    पुलिस ने साफ चेतावनी दी है कि जो भी व्यक्ति आरोपी को शरण देगा, उसके खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी।