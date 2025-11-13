हिस्ट्रीशीटर शाका पर 50 हजार रुपये का इनाम घोषित, अलीगढ़ में पुलिस टीम पर बोला था हमला

संवाद सूत्र, जागरण जट्टारी (अलीगढ़)। पुलिस टीम पर फायरिंग कर सिपाही को घायल करने वाले हिस्ट्रीशीटर आरोपित ओमप्रकाश उर्फ शाका पर प्रशासन ने 50 हजार रुपये का इनाम घोषित किया है।

इसमें थाना प्रभारी अरुण कुमार ने पचास हजार रुपये के इनामी की संस्तुति कर रिपोर्ट डीआइजी प्रभाकर चौधरी व एसएसपी नीरज जादौन को भेज दी है।

गांव जलालपुर में पुलिस पर फायरिंग कर फरार हुए कुख्यात हिस्ट्रीशीटर ओमप्रकाश उर्फ शाका की तलाश में पुलिस को पांचवें दिन भी कोई सुराग नहीं मिला है और आरोपी अभी भी पुलिस की पकड़ से दूर है।

शाका की गिरफ्तारी पर पुलिस ने पचास हजार रुपये का इनाम घोषित किया है। पुलिस की छह से अधिक टीमें टप्पल, अलीगढ़, मथुरा और हरियाणा सीमावर्ती इलाकों में लगातार दबिश दे रही हैं।

घटना के बाद गांव के आस-पास व क्षेत्र के सैकड़ों सीसीटीवी कैमरे खंगाल चुकी हैं। संदिग्ध ठिकानों, रिश्तेदारों और परिचितों के घरों पर भी छानबीन जारी है। वहीं आरोपित की बहन कल्पना को पुलिस कारतूस सहित जेल भेज चुकी है।