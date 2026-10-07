आगरा में खौफनाक वारदात: युवक ने फौजी की बेटी को गोली मारी, फिर खुद किया सुसाइड

जागरण संवाददाता, आगरा। एक युवक ने युवती को गोली मारने के बाद अपनी कनपटी में गोली मारकर आत्महत्या कर लिया। युवती फौजी की बेटी है। उसे गंभीर हालत में सैन्य अस्पताल में भर्ती कराया गया है। बुधवार दोपहर में हुई घटना के बाद पुलिस अधिकारी मौके पर पहुंचे।

आत्महत्या करने वाले युवक की पहचान मलपुरा के गांव इटौरा निवासी 25 वर्ष के अरुण सिनसिनवार के रूप में हुई है। बताया जा रहा है कि युवक और युवती के बीच किसी बात पर झगड़ा हो रहा था। इसी दौरान अरुण ने तमंचे से पहले युवती को गोली मारी, इसके बाद अपनी कनपटी में गोली मार ली। युवक की लाश देखकर कुछ लोगों ने पुलिस को सूचना दी। पुलिस ने फॉरेंसिक टीम को भी बुलाकर साक्ष्य एकत्रित कराए हैं।