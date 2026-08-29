यूपी-राजस्थान बॉर्डर में मेवाली बांध पर मिला युवती का शव, ब्लैक सलवार सूट से शिनाख्त में जुटी आगरा पुलिस
आगरा के जगनेर स्थित मेवली बांध की झाड़ियों में एक युवती का क्षत-विक्षत शव मिला है, जिसकी पहचान के प्रयास ...और पढ़ें
HighLights
मेवली बांध की झाड़ियों में मिला अज्ञात युवती का शव
शव दस दिन पुराना होने की आशंका, पहचान के प्रयास जारी
पुलिस राजस्थान से लापता लड़कियों का डेटा खंगाल रही है
जागरण संवाददाता, आगरा। युवती की हत्या करने के बाद शव को जगनेर में मेवली बांध की झाड़ियाें में फेंक दिया गया था। शनिवार दोपहर ग्रामीण वहां से गुजरे तो दुर्गंध ने उनका ध्यान खींचा, झाड़ियों के पास गए तो वहां युवती का शव पड़ा देखा। शव दस दिन पुराना होने की आशंका है। युवती की पहचान के प्रयास किए जा रहे हैं।
पुलिस काे आशंका है कि बांध के पानी में शव राजस्थान से बहकर यहां आया है। पुलिस ने सीमा से लगे राजस्थान के धौलपुर व भरतपुर जिलों व थानों काे भी इसकी सूचना दी है।
मेवली बांध के पास झाड़ियों में मिला अज्ञात युवती का शव
घटना शनिवार दोपहर लगभग एक बजे की है। जगनेर के मेवली गांव के कुछ ग्रामीण जंगल की ओर गए थे। इसी दौरान मेवली बांध की झाड़ियों से तेज दुर्गंध आती देख उनका ध्यान गया। ग्रामीण उधर गए तो वहां पर उन्होंने युवती का शव पड़ा देखा। वह काला सूट जिस पर लाल फूल बने हुए हैं, पहने थी। शव क्षत-विक्षत हो रहा था।
काला सलवार सूट पहने है युवती, ग्रामीणों ने पुलिस को सूचना
ग्रामीणों ने पुलिस को सूचना दी तो वह मौके पर पहुंच गई। मेवली बांध की झाड़ियाें में शव मिला, वहां पर राजस्थान के दो जिलों धौलपुर व बसेड़ी के सैपऊ, बसेड़ी, कोट, रूपवास थानों की सीमा लगती है। जबकि आगरा खेरागढ़, जगनेर एवं तांतपुर की सीमा लगती है। ग्रामीणों ने दावा किया कि शव हत्या करके फेंका गया है। जबकि पुलिस को आशंका है कि मेवली बांध में शव राजस्थान से बहकर आया है।
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पुलिस दस दिन के दौरान गायब होने वाली लड़कियों का चेक करेगी डाटा
डीसीपी पश्चिमी जोन आदित्य ने बताया कि शव की पहचान के लिए आसपास के जिलों एवं थानों से पिछले दस दिन के दौरान गायब होने वाली युवतियां का डाटा मांगा गया है।