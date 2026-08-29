यूपी-राजस्थान बॉर्डर में मेवाली बांध पर मिला युवती का शव, ब्लैक सलवार सूट से शिनाख्त में जुटी आगरा पुलिस

जागरण संवाददाता, आगरा। युवती की हत्या करने के बाद शव को जगनेर में मेवली बांध की झाड़ियाें में फेंक दिया गया था। शनिवार दोपहर ग्रामीण वहां से गुजरे तो दुर्गंध ने उनका ध्यान खींचा, झाड़ियों के पास गए तो वहां युवती का शव पड़ा देखा। शव दस दिन पुराना होने की आशंका है। युवती की पहचान के प्रयास किए जा रहे हैं।

पुलिस काे आशंका है कि बांध के पानी में शव राजस्थान से बहकर यहां आया है। पुलिस ने सीमा से लगे राजस्थान के धौलपुर व भरतपुर जिलों व थानों काे भी इसकी सूचना दी है। मेवली बांध के पास झाड़ियों में मिला अज्ञात युवती का शव घटना शनिवार दोपहर लगभग एक बजे की है। जगनेर के मेवली गांव के कुछ ग्रामीण जंगल की ओर गए थे। इसी दौरान मेवली बांध की झाड़ियों से तेज दुर्गंध आती देख उनका ध्यान गया। ग्रामीण उधर गए तो वहां पर उन्होंने युवती का शव पड़ा देखा। वह काला सूट जिस पर लाल फूल बने हुए हैं, पहने थी। शव क्षत-विक्षत हो रहा था।