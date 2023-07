Agra News In Hindi Yamuna Flood हथिनीकुंड से छोड़ा गया पानी छह दिन में पहुंचेगा आगरा। तब तक यमुना नदी का जलस्तर कम हो जाएगा। अभी लो फ्लड लेवल से कुछ ऊपर बह रही थी यमुना और लगातार जलस्तर में कमी नजर आ रही है। आने वाले छह दिनों में ये जलस्तर और कम होने की संभावनाएं व्यक्त की जा रही हैं।

Agra News: यमुना के पानी को देखने उमड़े लोग।

Your browser does not support the audio element.