पत्नी के अश्लील वीडियो बांट दिए दोस्तों में, आगरा में फंदे पर लटक कर दे दी पीड़िता ने जान

जागरण संवाददाता, आगरा। पत्नी के अश्लील वीडियो दोस्तों के बीच सार्वजनिक करने के चलते पीडिता द्वारा आत्महत्या करने का मामला सामने आया है। आरोप है कि पति छह महीने पहले समझौता करके अपने साथ ले गया था। दहेज में कार की मांग पूरी नहीं करने पर पत्नी के अश्लील वीडियो मित्रों व अन्य लोगों को वाट्सएप पर भेजे। पत्नी पर दूसरों के साथ संबंध बनाने का दबाव बनाता था।

स्वजन ने पति और ससुराल वालों पर बेटी को आत्महत्या के लिए उकसाने की तहरीर डीसीपी सिटी को दी है। उन्हाेंने जांच कर कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। हरीपर्वत क्षेत्र निवासी महिला ने बताया कि बेटी की शादी 10 वर्ष पहले ट्रांस यमुना निवासी युवक से की थी। पति और ससु़राल वाले शादी के बाद से दहेज में कार की मांग को लेकर उत्पीड़न कर रहे थे। विवाद कई बार पुलिस तक पहुंचा, पति हर बार माफी मांगकर पत्नी को साथ ले गया।

मां ने बताया कि 22 अक्टूबर की सुबह बेटी ने काॅल किया, कहा कि ससुराल वाले धमकी दे रहे हैं। वह बेटी को लेने गईं तो ससुराल वालों ने साथ नहीं जाने दिया। उसी रात बेटी की मौत की खबर मिली। शव पंखे पर दुपट्टे से लटका मिला, ससुराल वाले गायब थे। मां का आरोप है कि दामाद का मोबाइल उनके पास था।