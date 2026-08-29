कौन है 'मोलू गौतम'? लखनऊ-आगरा एक्सप्रेसवे पर मिला युवक का शव, पुलिस के सामने पहचान की चुनौती

संवाद सूत्र, फतेहाबाद(आगरा)। लखनऊ-आगरा एक्सप्रेसवे पर टोल नंबर 21 के पास शनिवार को अज्ञात युवक का शव मिलने से सनसनी फैल गई। मृतक की उम्र करीब 17 से 20 वर्ष बताई जा रही है। शव की पहचान नहीं हो सकी। पुलिस ने आसपास के थाना क्षेत्रों में फोटो और हुलिया भेजकर पहचान कराने के प्रयास शुरू कर दिए हैं।

सूचना पर इंस्पेक्टर विनोद कुमार मिश्र, चौकी प्रभारी लुहारी देवेंद्र कुमार, ज्वाला प्रसाद तथा यूपीडा के सुरक्षा अधिकारी राधामोहन द्विवेदी और सुधीश कुमार शुक्ला मौके पर पहुंचे। पुलिस ने आसपास के लोगों से पूछताछ कर शव की पहचान कराने का प्रयास किया, लेकिन सफलता नहीं मिली।

लखनऊ एक्सप्रेसवे पर फतेहाबाद क्षेत्र में 21 माइल स्टोन पर मिला युवक का शव पुलिस के अनुसार, मृतक की गर्दन पर दो स्टार का निशान बना हुआ है, जबकि हाथ पर अंग्रेजी अक्षरों में ‘MOLU GAUTAM’ लिखा है। इन्हीं निशानों के आधार पर भी पुलिस युवक की पहचान कराने में जुटी है। इंस्पेक्टर विनोद कुमार मिश्र ने बताया कि प्रथमदृष्टया मामला दुर्घटना का प्रतीत हो रहा है।