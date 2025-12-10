Weather Update: आगरा में पारा गिरा, संजय प्लेस की हवा सबसे ज्यादा खराब

जागरण संवाददाता, आगरा। सुबह और रात में सर्द हवा चलने से न्यूनतम तापमान में गिरावट दर्ज की गई। मंगलवार को तापमान सामान्य से एक से अधिक डिग्री सेल्सियस नीचे पहुंच गया। वहीं, दोपहर में तेज धूप निकली। वहीं, सबसे ज्यादा प्रदूषित संजय प्लेस की हवा रही, यहां वायु गुणवत्ता सूचकांक एक्यूआई 190 दर्ज किया गया। इसमें भी सूक्ष्म कण के साथ ही कार्बन मोनो आक्साइड और ओजोन का स्तर अधिक रहा।

सुबह और रात में चल रही सर्द हवा, दोपहर में निकल रही तेज धूप सुबह ठंडी हवा चली, सुबह नौ बजे के बाद धूप तेज होने लगी। इससे न्यूनतम तापमान सामान्य से 1.5 डिग्री सेल्सियस कम 9.7 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। दोपहर 12 बजे के बाद धूप तेज होती गई, इससे अधिकतम तापमान 26 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। शाम को सर्द हवा चलती रही, रात में गलन भरी सर्दी से तापमान में गिरावट दर्ज की गई।