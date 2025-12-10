Language
    Weather Update: आगरा में पारा गिरा, संजय प्लेस की हवा सबसे ज्यादा खराब

    By Ajay Dubey Edited By: Abhishek Saxena
    Updated: Wed, 10 Dec 2025 11:06 AM (IST)

    आगरा में सुबह और रात में सर्द हवा चलने से तापमान में गिरावट आई है। मंगलवार को तापमान सामान्य से एक डिग्री सेल्सियस नीचे पहुंच गया। वहीं, दोपहर में तेज ...और पढ़ें

    जागरण संवाददाता, आगरा। सुबह और रात में सर्द हवा चलने से न्यूनतम तापमान में गिरावट दर्ज की गई। मंगलवार को तापमान सामान्य से एक से अधिक डिग्री सेल्सियस नीचे पहुंच गया। वहीं, दोपहर में तेज धूप निकली। वहीं, सबसे ज्यादा प्रदूषित संजय प्लेस की हवा रही, यहां वायु गुणवत्ता सूचकांक एक्यूआ 190 दर्ज किया गया। इसमें भी सूक्ष्म कण के साथ ही कार्बन मोनो आक्साइड और ओजोन का स्तर अधिक रहा।

    सुबह और रात में चल रही सर्द हवा, दोपहर में निकल रही तेज धूप

    सुबह ठंडी हवा चली, सुबह नौ बजे के बाद धूप तेज होने लगी। इससे न्यूनतम तापमान सामान्य से 1.5 डिग्री सेल्सियस कम 9.7 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। दोपहर 12 बजे के बाद धूप तेज होती गई, इससे अधिकतम तापमान 26 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। शाम को सर्द हवा चलती रही, रात में गलन भरी सर्दी से तापमान में गिरावट दर्ज की गई।

    ये करें

     

    1. सुबह और शाम को धुंध छाने पर ह्रदय, मधुमेह और सांस रोगी टहलने ना जाएं, धूप निकलने पर ही टहलें
    2. प्रदूषण अधिक होने पर घर पर ही रहेंं, मास्क और रूमाल का इस्तेमाल करें
    3. पानी का सेवन अधिक करें, पौष्टिक आहार लें
    4. गर्म कपड़े पहनें और शरीर को गर्माहट देने वाले खाद्य पदार्थ का सेवन करें
    5. घर में लकड़ी ना जलाएं, धुआं ना करें
    6. रक्तचाप और शुगर का स्तर बढ़ने पर डाक्टर से परामर्श लेकर दवा की डोज में बदलाव करा लें

    वातावरण में सूक्ष्म कण के साथ ही कार्बन मोनाेऑक्साइड और ओजोन का स्तर बढ़ा

    उधर, सर्द हवा चलने से प्रदूषक तत्व निचली सतह पर बढ़ने लगे हैं। मेट्रो के निर्माण कार्य और जाम में वाहनों के फंसने से संजय प्लेस की हवा सबसे ज्यादा प्रदूषित रही, एक्यआ 190 दर्ज किया गया। इसमें भी कार्बन मोनो आक्साइड, सल्फर डाई आक्साइड का स्तर अधिक रहा। जबकि मनोहरपुर दयालबाग में एक्यूआइ सबसे कम 94 दर्ज किया गया।