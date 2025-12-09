Weather Update: सुबह और रात में बर्फीली हवाएं... ताजनगरी में बढ़ गई ठंडक; देखें आज का मौसम

जागरण संवाददाता, आगरा। सुबह और रात में सर्द हवा चलने के साथ ही दिन में तेज धूप निकल रही है। सोमवार को दिन का तापमान सामान्य से एक डिग्री सेल्सियस अधिक दर्ज किया गया। वहीं, सुबह और रात में ठंडी हवा चलने से वायु गुणवत्ता सूचकांक (एक्यआई) का स्तर बढ़ रहा है। सबसे ज्यादा प्रदूषित हवा शाहजहां गार्डन की रही।

सुबह ठंडी हवा चलने के साथ ही बादल छाए रहे। आठ बजे के बाद मौसम बदलने लगा। न्यूनतम तापमान सामान्य से एक डिग्री सेल्सियस कम 10 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। सुबह 10 बजे के बाद धूप तेज होने लगी, दोपहर एक से तीन बजे तक तेज धूप निकली। इससे अधिकतम तापमान सामान्य से 1.1 डिग्री सेल्सियस अधिक 26.4 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। शाम छह बजे के बाद मौसम बदलने लगा, रात में ठंडी हवा चलने से तापमान में गिरावट दर्ज की गई। मौसम विभाग का पूर्वानुमान है कि अभी सुबह सर्द हवा चलेगी और दोपहर में तेज धूप निकलेगी।