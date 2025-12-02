Weather Update: ताजमहल के शहर में अब बदलेगा मौसम, IMD का लेटेस्ट अपडेट आया सामने
मौसम विभाग ने आगरा में मंगलवार से मौसम में बदलाव की भविष्यवाणी की है। सुबह कोहरा और दोपहर में धूप रहने की संभावना है, जिससे तापमान में गिरावट आएगी। सोमवार को भी तापमान में मामूली गिरावट दर्ज की गई, और ठंडी हवाओं ने ठंड का अहसास कराया। आगामी दिनों में तापमान और गिरने की संभावना है।
जागरण संवाददाता, आगरा। शहर के मौसम में आज से बदलाव देखने को मिलेगा। मौसम विभाग ने सुबह के समय कोहरा रहने और दोपहर में धूप निकलने का पूर्वानुमान जताया है। अधिकतम व न्यूनतम तापमान में एक से दो डिग्री सेल्सियस तक गिरावट देखने को मिल सकती है। उधर, सोमवार को तापमान में मामूली गिरावट दर्ज की गई। ठंडी हवा चलती रही, जिससे ठंड का अहसास हुआ।
मौसम विभाग ने सुबह कोहरा व दोपहर में धूप का जताया पूर्वानुमान
शहर में सुबह खुले क्षेत्रों में हल्का कोहरा देखने को मिला। यमुना किनारा रोड, ताजमहल, खुले मैदानों में इसका असर नजर आया। इसके बाद धूप निकलने पर कोहरा छंट गया। दोपहर में धूप जरूर निकली, लेकिन सामान्य से अधिकतम तापमान कम ही रहा, जिससे उसका असर कम रहा। शाम ढलने के बाद हवा चलने की वजह से तापमान में गिरावट आने पर ठंड बढ़ गई।
सोमवार को अधिकतम व न्यूनतम तापमान में आई मामूली गिरावट
अधिकतम तापमान 25.4 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 11 डिग्री सेल्सियस रहा। सामान्य से अधिकतम तापमान 0.7 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 1.5 डिग्री सेल्सियस कम रहा। रविवार को अधिकतम तापमान 25.8 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 11.9 डिग्री सेल्सियस रहा था।
सुबह हल्का कोहरा देखने को मिलेगा
मौसम विज्ञानी मो. दानिश के अनुसार अब सुबह हल्का कोहरा देखने को मिल सकता है। आगामी चार से पांच दिनो में अधिकतम तापमान में तीन से चार डिग्री सेल्सियस तक की गिरावट दर्ज की जा सकती है।
कमेंट्स
सभी कमेंट्स (0)
बातचीत में शामिल हों
कृपया धैर्य रखें।