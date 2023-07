West UP Weather: बुलंदशहर में तीन दिन भारी बरसात के आसार, मेरठ में आज निकलेगी धूप, आगरा को भिगोएगा मानसून

UP West Weather Report मेरठ में छह दिन मेहरबान रहा मानसून आज से आएगी वर्षा में कमी। बुलंदशहर में 15 जुलाई को भारी बरसात होने की जताई संभावना। धूप निकलने पर उमस का भी हो रहा आभास। आगरा में भी आने वाले तीन दिन बादल छाए रहेंगे। मानसून की बारिश के बाद निकलने वाली धूप से उमस लोग परेशान हो रहे हैं।

आगरा, अलीगढ़, मेरठ, बुलंदशहर, डिजिटल डेस्क। आगरा में दक्षिण पश्चिम मानसून एक्सप्रेस की रफ्तार बढ़ती जा रही है। बुधवार सुबह से ही बादल छाए हुए हैं। बरसात के आसार हैं। मौसम विभाग के अनुसार 14 जुलाई तक बरसात होगी। क्षेत्रों में 20 के 25 किलोमीटर प्रति घंटे की हवा चल सकती है। शहर में सप्ताह भर में 80 मिलीमीटर से अधिक बरसात हुई है। अलीगढ़ में जोरदार बरसात जिले पर मेघ मेहरबान हैं। लगातार तीसरे दिन बुधवार को भी बादल छाए हुए हैं। सुबह छह बजे से शुरू हुई बरसात आधे घंटे बाद थमी। लेकिन रुक रुककर बूंदाबांदी का सिलसिला बना हुआ हैं। बरसात ने गर्मी से राहत दी है। लेकिन सड़कों पर पानी भर गया है। मेरठ में आज धूप करेगी परेशान मेरठ में मानसून लगातार छठे दिन मेहरबान रहा। मंगलवार को दिन में 2.4 मिलीमीटर बरसात हुई। जुलाई में 178 मिलीमीटर वर्षा हो चुकी है। पिछले कई सालों में यह सर्वाधिक है। जून की बरसात को जोड़ा जाए तो 269 मिलीमीटर बरसात हो चुकी है। अधिकतम तापमान सामान्य से पांच डिग्री कम 29.0 डिग्री सेल्सियस रहा। मौसम विभाग ने 12 जुलाई से बरसात में कमी आने की संभावना जताई है। मौसम सुहाना बना रहा। बरसात होने पर सूर्यदेव के तेवर पड़े नरम बुलंदशहर। मानसून के आगमन से आसमान में छाए बदरा बरस रहे हैं। बरसात थमने पर सूर्यदेव भी दर्शन दे रहे हैं। हालांकि सूर्यदेव के तेवर फिलहाल नरम पड़े हैं। ऐसे में तेज धूप नहीं निकल रही है, लेकिन उसम का अहसास हो रहा है। मौसम विभाग ने मौसम विभाग ने 16 जुलाई तक इसी तरह का मौसम बने रहने की संभावना जताई है। 15 जुलाई को भारी बरसात का पूर्वानुमान जताया है। तापमान में गिरावट अधिकतम तापमान में एक डिग्री की गिरावट के साथ 31 डिग्री सेल्सियस रिकार्ड किया गया, जबकि न्यूनतम तापमान एक डिग्री की उछाल के साथ 26 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। दोपहर तक तीन मिमी बरसात रिकार्ड की गई। बिजली की चमक-गरज के भी आसार केवीके के मौसम विज्ञानी रामानंद पटेल का कहना है कि अभी 16 जुलाई तक बरसात की संभावना बनी हुई है। 15 जुलाई को भारी बरसात होने के प्रबल आसार बने हुए है। इस बीच बिजली की चमक-गरज भी हो सकती है। बरसात होने पर उमस भरी गर्मी का असर कम होने की संभावना रहेगी। आसमान में कभी घने बादल तो कभी बदली छाने के आसार रहेंगे।

