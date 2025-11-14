यूपी के इस जिले की 80 सड़कों को चमकाने की तैयारी, शासन ने बजट को दी मंजूरी
उत्तर प्रदेश के एक जिले में 80 सड़कों को चमकाने की तैयारी है। शासन ने इसके लिए बजट को मंजूरी दे दी है। इस परियोजना से सड़कों की हालत सुधरेगी और लोगों का आवागमन आसान होगा। सड़कों के सुधार से क्षेत्र के विकास को भी बढ़ावा मिलेगा।
जागरण संवाददाता, आगरा। कई वर्ष से जर्जर जज कंपाउंड की पौने दो किलोमीटर लंबी सड़क समेत जिले की 80 सड़कों की विशेष मरम्मत के लिए बजट स्वीकृत हो गया है। इन सड़कों के पैचवर्क काम शुरू कर दिया गया है।
जज कंपाउंड की पौने दो किलोमीटर लंबी सड़क जगह-जगह से उखड़ गई थी। इसके साथ ही जिले की अन्य सड़के भी जर्जर हाल में थी। लोक निर्माण विभाग द्वारा इन सड़कों की मरम्मत का प्रस्ताव शासन को भेजा गया था।
अधिशासी अभियंता प्रांतीय खंड आरएस वर्मा ने बताया कि जिले की 80 से अधिक सड़कों की मरम्मत का बजट स्वीकृत हो गया है।
