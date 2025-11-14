यूपी के इस जिले की 80 सड़कों को चमकाने की तैयारी, शासन ने बजट को दी मंजूरी

जागरण संवाददाता, आगरा। कई वर्ष से जर्जर जज कंपाउंड की पौने दो किलोमीटर लंबी सड़क समेत जिले की 80 सड़कों की विशेष मरम्मत के लिए बजट स्वीकृत हो गया है। इन सड़कों के पैचवर्क काम शुरू कर दिया गया है।

जज कंपाउंड की पौने दो किलोमीटर लंबी सड़क जगह-जगह से उखड़ गई थी। इसके साथ ही जिले की अन्य सड़के भी जर्जर हाल में थी। लोक निर्माण विभाग द्वारा इन सड़कों की मरम्मत का प्रस्ताव शासन को भेजा गया था।