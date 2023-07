Agra News: 'मेहनत से नौकरी की, गलत बात नहीं सुन सकती', प्रभारी से परेशान महिला दारोगा एसीपी के सामने फूटकर रोई

Agra News In Hindi आगरा के एक थाना प्रभारी के व्यवहार से आहत महिला दारोगा एसीपी के सामने रोईं। महिला दारोगा की जब किसी ने नहीं सुनी तो उन्होंने एसीपी आफिस में जाकर अपनी शिकायत दर्ज करायी। एसीपी ने दर्ज किए महिला दारोगा के बयान। महिला दारोगा को छुट्टी देकर भेजा गया घर। अधिकारियों को पूरे मामले से अवगत कराएंगी।

'मेहनत से नौकरी की, गलत बात नहीं सुन सकती', प्रभारी से परेशान महिला दारोगा एसीपी के सामने फूटकर रोई

आगरा, जागरण संवाददाता। शहर के एक थाना प्रभारी के व्यवहार से उनके थाने की एक महिला दारोगा आहत है।रविवार को महिला दारोगा एसीपी के सामने पेश होकर रोई। उसने थाना प्रभारी के व्यवहार की जानकारी देते हुए थाने से हटाने का आग्रह किया। एसीपी ने उसके बयान दर्ज कर लिए हैं। इसकी रिपोर्ट उच्च अधिकारियों को दी जाएगी। व्यवहार में नहीं आया सुधार महिला दारोगा ने एसीपी को बताया कि थाना प्रभारी का व्यवहार उनके प्रति अच्छा नहीं है।उन्होंने उनसे व्यवहार को लेकर आपत्ति भी जताई, लेकिन उनके व्यवहार में कोई सुधार नहीं आया।हाल ही में एक मुकदमे की विवेचना को एक घंटे में पूरी करने को आदेश थाना प्रभारी ने दे दिया। महिला दारोगा ने असमर्थता जताई तो थाना प्रभारी ने उनसे गलत तरीके से बात की। थाना प्रभारी के व्यवहार से महिला दारोगा आहत हो गई। उनके साथियों ने समझाने की कोशिश की। मगर, महिला दारोगा थाना प्रभारी के व्यवहार को नहीं भुला पा रही हैं। एसीपी आफिस जाकर की शिकायत रविवार को महिला दारोगा ने एसीपी आफिस जाकर थाना प्रभारी की शिकायत की।महिला दारोगा ने कहा कि वह मेहनत से नौकरी कर रही हैं। गलत तरीके से बात करने का अधिकार थाना प्रभारी को नहीं है। अपनी बात बताते समय महिला दारोगा एसीपी के सामने ही रोने लगीं। उन्होंने एसीपी से आग्रह किया कि उन्हें वर्तमान तैनाती वाले थाने से हटाकर किसी दूसरे में भेज दिया जाए। वे वर्तमान थाना प्रभारी के साथ कार्य नहीं कर सकतीं। एसीपी ने बयान दर्ज कर लिए। उच्च अधिकारियों को रिपोर्ट भेजने का आश्वासन दिया है। पुलिस महकमे में यह मामला चर्चा का विषय बना हुआ है।

Edited By: Abhishek Saxena