पंचायत चुनाव: डुप्लीकेट नामों पर चला आयोग का चाबुक, मतदाता सूची से आगरा के 24 हजार नाम कटे

जागरण संवाददाता, आगरा। त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव की भले ही तिथि आगे बढ़ गई हो लेकिन जिला प्रशासन ने चार माह पूर्व अंतिम मतदाता सूची तैयार कर ली थी। पांच साल में मतदाता बढ़ने के बदले 15 ब्लॉकों में 24 हजार मतदाता कम हो गए हैं। सबसे अधिक मतदाता शमसाबाद ब्लाक में 12043 और सबसे कम जगनेर ब्लाक में 298 कम हुए हैं। राज्य निर्वाचन आयोग के आदेश पर अब तक दो बार सूची की जांच हो चुकी है।

चार माह पूर्व प्रकाशित हुई थी अंतिम मतदाता सूची वर्ष 2021 में 15 ब्लाकों में 20.28 लाख मतदाता थे। राज्य निर्वाचन आयोग के आदेश पर इस माह तीन से चार माह तक मतदाता सूची का सत्यापन हुआ। डुप्लीकेट मतदाताओं के नाम सूची से हटाए गए। 10 जून को अंतिम मतदाता सूची प्रकाशित हुई। इसमें 24 हजार मतदाता कम हो गए।

किस ब्लॉक में कितने हैं मतदाता : ब्लॉक, मतदाता वर्ष 2021, मतदाता 10 जून 2026, नए और पुराने मतदाताओं की संख्या में अंतर, पुरुष मतदाता, महिला मतदाता एत्मादपुर, 130375, 129255, -1120, 70019, 59236

खंदौली, 142810, 143009, 119, 78096, 64913

फतेहाबाद, 160352, 158110, -2242, 148115, 124149

शमसाबाद, 168232, 156189, -12043, 86373, 71737

जगनेर, 89792, 89494, -298, 85386, 70803

खेरागढ़, 124422, 123940, -482, 171759, 142540

सैंया, 129509, 128633, -876, 48701, 40793

बरौली अहीर, 2023204, 206511, 3307, 67094, 56846

बिचपुरी, 227336, 224183, -3153, 70412, 58221

अकोला सदर, 80732, 80180, -552, 186207, 155860

अकोला किरावली, 56228, 54246, -1982, 111594, 94917

अछनेरा, 147244, 151782, 5538, 68262, 55921

फतेहपुर सीकरी,122499, 121732, -767, 44025, 36155

बाह, 132800, 123631, -9169, 223881, 186993

पिनाहट, 110556, 112142, 1586, 29888, 24358

जैतपुरकलां, 103031, 101439, -1592, 82304, 69478 यह हैं नए मतदाताओं की स्थिति 20.04 लाख जिले में कुल मतदाता हैं