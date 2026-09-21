जनवरी में नई पर्यटन नीति लाएगी उप्र सरकार, आगरा वेडिंग कॉन्क्लेव में बोले जयवीर सिंह

जागरण संवाददाता, आगरा। इंडियन वेडिंग इंडस्ट्रीज काॅन्क्लेव एंड एक्स्पो में आए पर्यटन मंत्री जयवीर सिंह ने कहा कि 2017 के बाद प्रदेश में माहौल बदला है। इंफ्रास्ट्रक्चर, कनेक्टिविटी, लाॅ एन्ड आर्डर की व्यवस्था बेहतर होने से निवेशक आए हैं।

वेडिंग इंडस्ट्री से परचून वाले से लेकर कपड़े वाले, फूल बेचने वाले, सजावट करने वाले तक बहुत से लोगों को काम मिलता है। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार सभी के साथ है। जनवरी में नई पर्यटन नीति लाई जाएगी, जिसमें छूटी हुई बातों को शामिल किया जाएगा।

उन्होंने वेडिंग कारोबार से जुड़े उद्यमियों से आह्वान किया कि वह धरोहर स्थलों के साथ ही दुधवा और कतर्निया घाट पर शादियों के आयोजन को आगे आएं। प्रदेश सरकार ने वहां सुविधाएं विकसित की हैं। बुंदेलखंड में हम हेरिटेज भवनों को पर्यटन नीति में विकसित कर रहे है।