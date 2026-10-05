सभी पेट्रोल पंपों पर लगेंगे ईवी चार्जिंग स्टेशन, UP में मारी डीवीवीएनएल ने बाजी

जागरण संवाददाता, आगरा। इलेक्ट्रिक वाहनों को बढ़ावा देने के लिए प्रदेश में सरकारी कार्यालयों और सार्वजनिक स्थलों पर ईवी चार्जिंग स्टेशन स्थापित करने की तैयारी तेज हो गई है। चार्जिंग स्टेशन के लिए बिजली कनेक्शन उपलब्ध कराने में दक्षिणांचल विद्युत वितरण निगम लिमिटेड (डीवीवीएनएल) प्रदेश की चारों बिजली कंपनियों में सबसे आगे है।

पूर्वांचल विद्युत वितरण निगम लिमिटेड (वाणारसी) के क्षेत्र में सर्वाधिक आवेदन आएं हैं। जबकि डीवीवीएनएल ने सर्वाधिक ईवी चार्जिंग कनेक्शनों के साथ प्रदेश में पहला स्थान हासिल किया है। उप्र में चार बिजली कंपनी सप्लाई देने का कार्य कर रही हैं। केंद्र सरकार ने ईवी पालिसी 2.0 के तहत 2030 तक कुल वाहन बेड़े की बिक्री का कम से कम 30 प्रतिशत का लक्ष्य है। इसके लिए ढ़ांचे को मजबूत किए जाने के लिए सभी ऑयल कंपनियों को निर्देश दिए गए हैं कि वे अपनी अपनी कंपनी की सभी पेट्रोल पंपों पर ईवी चार्जिग स्टेशन अनिवार्य रूप से स्थापित कराएं।

आवेदन मिलने के बाद समय सीमा के अंदर डीवीवीएनएल बिजली कनेक्शन देने में आगे चल रहा है। आवेदन के एक सप्ताह के अंदर हर हाल में कनेक्शन दिए जाने के निर्देश दिए गए हैं। अगर कहीं पर कोई दिक्कत और परेशानी आ रही है, तो इसकी माॅनिटरिंग के लिए अधिशासी अभियंता स्तर के एक अधिकारी को लगाया गया है। यह प्रभार देख रहे प्रभात कुमार सिंह लगातार प्रत्येक आवेदन की प्रगति समीक्षा करते हैं।