ड्राइविंग लाइसेंस टेस्ट: फेल होने पर अब अनिवार्य होगा वाहन प्रशिक्षण, जानें यूपी में आया क्या नया नियम

अली अब्बास, आगरा। स्थाई ड्राइविंग लाइसेंस (डीएल) बनवाने को टेस्ट देने वाले फेल होने पर अब दोबारा आसानी से आवेदन नहीं कर सकेंगे। आगरा समेत पूरे प्रदेश में अब स्थाई डीएल की परीक्षा में फेल होने पर वाहन चलाने का प्रशिक्षण लेना अनिवार्य होगा। प्रशिक्षण के बाद बिना टेस्ट दिए डीएल बन जाएगा। डीएल जारी होने की नई व्यवस्था को लेकर शासनादेश जारी किया गया है।

जिले में वर्तमान में दो प्रत्यायन चालन प्रशिक्षण केंद्र (एडीटीसी) हैं। एक अरतौनी और दूसरा सिकंदरा के ही सुनारी गांव में है। यहां पर सीसीटीवी कैमरों की निगरानी में आटोमेटेड ट्रैक पर स्थाई डीएल के लिए आवेदक को टेस्ट देना होता है। परिवहन विभाग में हर महीने तीन हजार से अधिक लोग स्थाई डीएल के लिए आवेदन करते हैं।

अभी तक की व्यवस्था में लर्निंग लाइसेस के लिए आवेदन करने के छह महीने में स्थाई डीएल के लिए आवेदन करता था। टेस्ट में फेल होने पर आवेदक को दोबारा वाहन चालन की परीक्षा पास करनी होती थी। जिसके लिए एक सप्ताह बाद 300 रुपये दोबारा परीक्षा शुल्क देकर आवेदक टेस्ट दे सकता था।

नई व्यवस्था में दोबारा स्थाई डीएल के लिए टेस्ट देने से पहले प्रत्यायन चालन प्रशिक्षण केंद्र (एडीटीसी) में प्रवेश लेकर एक महीने वाहन चलाने का प्रशिक्षण लेना होगा। जिसके लिए उसे प्रशिक्षण केंद्र को छह हजार रुपये शुल्क जमा कराना पड़ेगा।

एक महीने के प्रशिक्षण के बाद यह मानते हुए कि आवेदक वाहन चलाने में दक्ष हो गया है, प्रशिक्षण केंद्र द्वारा सारथी पोर्टल पर जनरेट किए गए फार्म-5बी के आधार पर परिवहन विभाग द्वारा स्थाई डीएल जारी किए जाएंगे। स्टेट ट्रांसपोर्ट अथारिटी (एसटीए) लखनऊ ने स्थाई डीएल नई व्यवस्था को लेकर 17 अगस्त को शासनादेश जारी किया गया है।