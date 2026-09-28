चिकित्सकों के पर्चे पर अब हिंदी में लिखी जाएंगी दवाएं और खुराक, मरीजों को मिलेगी बड़ी राहत

पर्चे पर हिंदी में दवा का नाम लिखने में कुछ समस्या आ सकती है, क्योंकि पढ़ाई अंग्रेजी में करने के साथ ही दवा के नाम भी अंग्रेजी में ही लिखने की आदत है। जो भी दवा लिखी जाए, वह स्पष्ट होनी चाहिए। मातृभाषा में बात करने से मरीज की समस्या को बेहतर तरीके से समझा जा सकता है। डॉक्टर ने पर्चे पर मरीजों के लिए सलाह हिंदी में प्रिंट कराना शुरू कर दी है।

-डाॅ. पंकज नगाइच, अध्यक्ष आइएमए आगरा

पर्चे पर दवाओं का नाम हिंदी में लिखें या अंग्रेजी में यह स्पष्ट होना चाहिए, जिससे मरीज दवा किसी भी जगह से ले सके। साथ ही दवा की खुराक कितने बार लेनी है, यह हिंदी में ही लिखी होनी चाहिए। डॉक्टर पर्चे पर संकेत और ओडी, बीडी और टीडीएस लिख देते हैं, इसे मरीज समझ नहीं पाते हैं।

-डाॅ. एके गुप्ता, पूर्व अध्यक्ष मेडिसिन विभाग एसएन मेडिकल कालेज

सरकारी अस्पताल में आने वाले मरीजों से डॉक्टर स्थानीय भाषा में ही बात करते हैं। इससे मरीज की समस्या को समझने और बीमारी को डायग्नोज करने में मदद मिलती है। पर्चे पर ब्रांड की जगह साल्ट का नाम लिखा जाता है, यह भी स्पष्ट होता है। दवा भी अस्पताल से ही मिलती हैं।

-डाॅ. नंदन सिंह अध्यक्ष प्रांतीय चिकित्सा सेवा संघ आगरा