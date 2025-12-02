Language
    UP Board Exam 2026: बोर्ड ने जारी की केंद्रों की लिस्ट,आगरा के 160 सेंटर्स पर 1.21 लाख स्टूडेंट्स देंगे एग्जाम

    By Sandeep Kumar Edited By: Abhishek Saxena
    Updated: Tue, 02 Dec 2025 08:15 AM (IST)

    यूपी बोर्ड ने 2026 की वार्षिक परीक्षा के लिए आगरा जिले में 160 परीक्षा केंद्रों की सूची जारी की है। इस वर्ष 1.21 लाख विद्यार्थी परीक्षा में शामिल होंगे। माध्यमिक शिक्षा विभाग ने 4 दिसंबर तक ऑनलाइन आपत्तियां आमंत्रित की हैं, जिसके लिए भू-स्थान आधारित प्रमाण पत्र अनिवार्य है। ऑनलाइन माध्यम से ही आपत्तियां स्वीकार की जाएंगी।

    सांकेतिक तस्वीर।

    जागरण संवाददाता, आगरा। उप्र माध्यमिक शिक्षा परिषद (यूपी बोर्ड) ने सोमवार को वार्षिक परीक्षा 2026 के लिए जिले के परीक्षा केंद्रों की सूची जारी कर दी है। इस वर्ष बोर्ड ने जिले में कुल 160 परीक्षा केंद्र बनाए हैं। बोर्ड ने 15 राजकीय, 81 सहायता प्राप्त और 64 वित्तविहीन विद्यालयों को बोर्ड परीक्षा कराने के लिए चुना है। इस वर्ष बोर्ड परीक्षा में 1.21 लाख विद्यार्थी शामिल होंगे।

    ऑनलाइन ही दर्ज होंगी आपत्तियां, दूरी की शिकायत संग लगेगी जिओ टैंगिंग


    परीक्षा केंद्र निर्धारण सूची जारी होने के साथ ही माध्यमिक शिक्षा विभाग ने चार दिसंबर तक ऑनलाइन आपत्तियां आमंत्रित कर दी हैं। इस प्रक्रिया में भी बोर्ड ने बदलाव किया है और अपनी वेबसाइट यूपीएमएसपी पर नया लिंक जारी कर आनलाइन आपत्ति मांगी हैं। इस कारण सभी को अपनी आपत्तियां दर्ज करने की ऑनलाइन प्रक्रिया ही अपनानी पड़ेगी।

    इस वर्ष विभागीय स्तर पर आपत्तियां ऑफलाइन जमा नहीं कराई जाएंगी। इसके साथ ही बोर्ड ने अधिक दूरी वाले परीक्षा केंद्रों की आपत्ति दर्ज करने वालों को अपने दावे के समर्थन में जियो-लोकेशन आधारित प्रमाणपत्र संलग्न करना अनिवार्य तक जिा गै? इसके लिए बोर्ड ने अपनी साइट पर आपत्तियां करने के लिए निर्धारित प्रत्यावेदन प्रपत्र भी उपलब्ध कराया है।

     यूपी बोर्ड ने जारी कर दी बोर्ड परीक्षा के लिए केंद्रों की सूची


    जिला विद्यालय निरीक्षक चंद्र शेखर ने बताया कि इस वर्ष बोर्ड परीक्षा में आगरा जिले से लगभग 1.21 लाख विद्यार्थी शामिल होंगे। परीक्षा केंद्रों के निर्धारण में छात्र संख्या, सुरक्षा, यातायात, सुविधाओं और पिछले वर्षों के मूल्यांकन को प्राथमिकता दी गई है। बोर्ड ने परीक्षा केंद्रों की सूची के साथ केंद्र प्रभारियों, विषयवार क्षमता और भौगोलिक स्थिति का विवरण भी उपलब्ध कराया है। परीक्षा केंद्रों से संबंधित कोई भी प्रत्यावेदन या आपत्ति सिर्फ ऑनलाइन रूप में ही ली जाएगी। अंतिम तिथि के बाद उसे स्वीकार नहीं किया जाएगा। गलत सूचना देने या बिना प्रमाणपत्र के आपत्ति भेजने पर प्रत्यावेदन निरस्त कर दिया जाएगा। आपत्तियां प्राप्त होने के बाद जिला समिति से उनका सत्यापन कराया जाएगा। उसके बाद अनंतिम सूची जारी की जाएगी।



    जिले की स्थिति


    इस वर्ष बोर्ड परीक्षा में 121922 विद्यार्थी शामिल होंगे। इनमें से हाईस्कूल के 32515 बालक और 27793 बालिका समेत कुल 60305 विद्यार्थी पंजीकृत हैं। जबकि इंटरमीडिएट में 34874 बालक और 25899 बालिका समेत कुल 60773 विद्यार्थी शामिल हैं।
    वहीं पिछले वर्ष बोर्ड परीक्षा में हाईस्कूल के 33976 बालक और 27914 बालिका समेत कुल 61890 विद्यार्थी थे। जबकि इंटर में 36 435 बालक और 25480 बालिका समेत कुल 61915 विद्यार्थी थे। कुल 123805 विद्यार्थियों ने पंजीकरण कराया था।