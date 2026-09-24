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Breaking: आगरा में फतेहाबाद विधायक छोटेलाल वर्मा का निधन, बुखार के बाद बिगड़ी थी तबियत

By Digital Desk Edited By: Prateek Gupta
Published: Thu, 24 Sep 2026 08:57 PM (IST)

फतेहाबाद विधानसभा क्षेत्र के विधायक छोटेलाल वर्मा का गुरुवार शाम निधन हो गया। बुखार के बाद तबीयत बिगड़ने पर उन्हें ...और पढ़ें

फतेहाबाद विधायक छोटेलाल वर्मा का फाइल फोटो।

फतेहाबाद विधायक छोटेलाल वर्मा का फाइल फोटो।

HighLights

  1. बुखार के बाद तबीयत बिगड़ने पर दिल्ली रेफर किया गया।

  2. नोएडा के अस्पताल में डॉक्टरों ने मृत घोषित किया।

जागरण संवाददाता, आगरा। फतेहाबाद विधानसभा क्षेत्र से विधायक छोटेलाल वर्मा का गुरुवार शाम निधन हो गया। उन्हें दो दिन पहले बुखार आया था। उपाध्याय हॉस्पिटल में भर्ती रहने के बाद हालत में सुधार नहीं आने पर उन्हें गुरुवार शाम चार बजे ही दिल्ली रेफर किया गया था।

नोएडा के यथार्थ हॉस्पिटल में पहुंचने पर चिकित्सकों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। निधन के बाद परिवार और विधानसभा क्षेत्र के साथ भाजपाइयों में शोक की लहर है। समाचार को थोड़ी ही देर में अपडेट किया जाएगा। 