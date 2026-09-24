Breaking: आगरा में फतेहाबाद विधायक छोटेलाल वर्मा का निधन, बुखार के बाद बिगड़ी थी तबियत

जागरण संवाददाता, आगरा। फतेहाबाद विधानसभा क्षेत्र से विधायक छोटेलाल वर्मा का गुरुवार शाम निधन हो गया। उन्हें दो दिन पहले बुखार आया था। उपाध्याय हॉस्पिटल में भर्ती रहने के बाद हालत में सुधार नहीं आने पर उन्हें गुरुवार शाम चार बजे ही दिल्ली रेफर किया गया था।

नोएडा के यथार्थ हॉस्पिटल में पहुंचने पर चिकित्सकों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। निधन के बाद परिवार और विधानसभा क्षेत्र के साथ भाजपाइयों में शोक की लहर है। समाचार को थोड़ी ही देर में अपडेट किया जाएगा।