    आगरा-लखनऊ एक्सप्रेस-वे पर बोलेरो पलटी, दो घायल; अयोध्या से दिल्ली जा रहे थे गाड़ी सवार

    By Abhishek Saxena Edited By: Abhishek Saxena
    Updated: Sun, 02 Nov 2025 12:48 PM (IST)

    आगरा-लखनऊ एक्सप्रेस-वे पर अयोध्या से दिल्ली जा रही एक बोलेरो गाड़ी दुर्घटनाग्रस्त हो गई। चालक को नींद की झपकी आने से गाड़ी डिवाइडर से टकराकर पलट गई, जिसमें मृत्युंजय और राहुल चौबे गंभीर रूप से घायल हो गए। उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया है। गाड़ी में कुल पांच लोग सवार थे।

    प्रस्तुतीकरण के लिए सांकेतिक तस्वीर का प्रयोग किया गया है।

    संवाद सूत्र, जागरण-फतेहाबाद। आगरा लखनऊ एक्सप्रेस-वे पर शनिवार की रात अयोध्या से दिल्ली जा रही बोलेरो चालक को झपकी लगने से डिवाइडर से टकराकर पलट गई। इस हादसे में दो लोग गंभीर रूप से घायल हो गए।

    अयोध्या से दिल्ली जा रही थी बोलेरो

     

    आगरा लखनऊ एक्सप्रेस-वे हुए हादसे में बोलेरो सवार मृत्युंजय पुत्र इन्द्रकुमार, राहुल चोबे पुत्र कृष्ण कुमार निवासीगण अयोध्या गंभीर रूप से घायल हो गए। सूचना मिलते ही यूपीडा के सुधीश शुक्ला और चौकी प्रभारी लुहारी देवेंद्र कुमार पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचे और घायलों को सीएचसी भिजवाया गया। जहां चिकित्सकों ने आगरा के लिए रेफर कर दिया गया। इसके बाद घायलों को किसी निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया है। बोलेरो में कुल पांच लोग सवार थे।

