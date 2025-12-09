हार्ट और फेफड़े फेल होने पर SN मेडिकल कॉलेज में बचे सकेगी जान... एक्मो से इलाज

जागरण संवाददाता, आगरा। निमोनिया, डेंगू, मलेरिया सहित गंभीर मरीजों का हृदय और फेफड़े फेल होने पर एसएन मेडिकल कॉलेज की सुपरस्पेशियलिटी विंग (एसएस विंग) के आईसीयू में मरीज की जान बच सकेगी। ऐसे मरीजों में जब वेंटीलेटर सपोर्ट भी काम नहीं करता है तो एक्स्ट्राकार्पोरियल मेम्ब्रेन ऑक्सीजनेशन (एक्मो) से जान बचाई जा सकती है। एसएस विंग के अत्याधुनिक आइसीयू में बेड पर ही डायलिसिस की सुविधा शुरू होने के बाद एक्मो मशीन से इलाज की सुविधा शुरू करने की तैयारी चल रही है। एसएन प्रशासन दो मशीन खरीदेगा।

वेंटिलेटर सपोर्ट के बाद भी मरीज की सांस न आने पर एक्मो से हो सकेगा इलाज एसएन मेडिकल कालेज की एसएस विंग में हृदय रोगियों की एंजियोग्राफी, एंजियोप्लास्टी की जा रही है। इसके साथ ही 32 बेड का आइसीयू है। यहां गंभीर हालत में भर्ती मरीजों को वेंटीलेटर सपोर्ट पर रखा जाता है। आईसीयू प्रभारी डॉ. अतिहर्ष मोहन ने बताया कि निमोनिया, डेंगू, मलेरिया, एंजियोप्लास्टी, सल्फास के सेवन से मरीज के हृदय और फेफड़े फेल होने पर वेंटिलेटर सपोर्ट दी जाती है। वेंटिलेटर सपोर्ट के बाद भी मरीज का रक्तचाप न आए, ऑक्सीजन का स्तर ना बढ़े तो एक्स्ट्राकार्पोरियल मेम्ब्रेन आक्सीजनेशन अंतिम विकल्प होता है। यह मशीन कृत्रिम हृदय औ फेफड़े की तरह काम करती है।

सुपरस्पेशियलिटी विंग के अत्याधुनिक आईसीयू के लिए खरीदी जाएंगी दो मशीनें देश भर के आंकड़ों के अनुसार, निमोनिया सहित अन्य बीमारियों में हृदय और फेफड़े फेल होने पर जिन मरीजों को ईसीएमओ सपोर्ट दी गई, उसमें से 70 प्रतिशत मरीजों की जान बच गई। एक मशीन की कीमत करीब 90 लाख रुपये है, इसलिए चुनिंदा निजी अस्पतालों में ही यह सुविधा है और इलाज बहुत महंगा है।



ये हैं चार्ज एंजियोग्राफी - 6000 रुपये तक ( यूजर चार्ज 1600 रुपये, 4400 रुपये का सर्जिकल सामान)

एंजियोप्लास्टी -75000 रुपये तक (यूजर चार्ज 3300 रुपये, स्टेंट का चार्ज 40 हजार रुपये, 30000 रुपये अन्य सामान)

पेसमेकर - 3300 रुपये यूजर चार्ज ( पेसमेकर की कीमत 80 हजार से दो लाख रुपये तक )

वार्ड में बेड का चार्ज -250 रुपये

आइसीयू बेड चार्ज -1000 रुपये

निश्शुल्क सुविधा- आयुष्मान कार्ड धारक, असाध्य रोग निधि से राशन कार्ड धारक और आर्थिक रूप से कमजोर मरीजों के लिए