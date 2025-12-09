Agra Accident: प्राइवेट बस ने ऑटो में मारी टक्कर, दो सवारियों की मौत और पांच घायल

जागरण संवाददाता, आगरा। फतेहाबाद रोड पर एक तेज रफ्तार बस ने मंगलवार सुबह ऑटो में टक्कर मार दी। इस हादसे में ऑटो सवार दो लोगों की मौत हो गई और पांच सवारियां घायल हैं। पुलिस के अनुसार आगरा से बटेश्वर के लिए जा रही टूरिस्ट बस ने नवामील के पास सुबह 9.45 बजे फतेहाबाद की ओर से आ रहे ऑटो में टक्कर मारी। ऑटो सवार एक यात्री की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि दूसरे ने अस्पताल में दम तोड़ दिया।

एसएन मेडिकल कॉलेज भेजे गए घायल

इस हादसे के बाद गंभीर रूप से पांच घायल यात्रियों को एसएन मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया गया है। हादसे के बाद गुस्साए लोगों ने जाम लगा दिया। जानकारी मिलने पर बमरौली कटारा के साथ ही आसपास के थानों का पुलिस फोर्स मौके पर पहुंचा और ग्रामीणों को समझाकर जाम खुलवाया। करीब आधा घंटे तक फतेहाबाद रोड पर यातायात बाधित रहा। पुलिस मृतकों की शिनाख्त के प्रयास में जुटी है। पुलिस के अनुसार बस दमन के बंसल ट्रैवल्स की है। बस को कब्जे में ले लिया गया है और चालक की तलाश की जा रही है।