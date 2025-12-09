Language
    Agra Accident: प्राइवेट बस ने ऑटो में मारी टक्कर, दो सवारियों की मौत और पांच घायल

    By Abhishek Saxena Edited By: Abhishek Saxena
    Updated: Tue, 09 Dec 2025 12:17 PM (IST)

    आगरा के फतेहाबाद रोड पर एक टूरिस्ट बस ने ऑटो को टक्कर मार दी, जिससे दो लोगों की मौत हो गई और पांच घायल हो गए। यह घटना नवामील के पास सुबह 9.45 बजे हुई, ...और पढ़ें

    Hero Image

    हादसे के बाद मौके पर जुटी भीड़ और इंसेट में ऑटो।

    जागरण संवाददाता, आगरा। फतेहाबाद रोड पर एक तेज रफ्तार बस ने मंगलवार सुबह ऑटो में टक्कर मार दी। इस हादसे में ऑटो सवार दो लोगों की मौत हो गई और पांच सवारियां घायल हैं। पुलिस के अनुसार आगरा से बटेश्वर के लिए जा रही टूरिस्ट बस ने नवामील के पास सुबह 9.45 बजे फतेहाबाद की ओर से आ रहे ऑटो में टक्कर मारी। ऑटो सवार एक यात्री की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि दूसरे ने अस्पताल में दम तोड़ दिया।

    एसएन मेडिकल कॉलेज भेजे गए घायल

    इस हादसे के बाद गंभीर रूप से पांच घायल यात्रियों को एसएन मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया गया है। हादसे के बाद गुस्साए लोगों ने जाम लगा दिया। जानकारी मिलने पर बमरौली कटारा के साथ ही आसपास के थानों का पुलिस फोर्स मौके पर पहुंचा और ग्रामीणों को समझाकर जाम खुलवाया। करीब आधा घंटे तक फतेहाबाद रोड पर यातायात बाधित रहा। पुलिस मृतकों की शिनाख्त के प्रयास में जुटी है। पुलिस के अनुसार बस दमन के बंसल ट्रैवल्स की है। बस को कब्जे में ले लिया गया है और चालक की तलाश की जा रही है।