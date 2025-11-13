टोल चौकी प्रभारी का कारनामा... रेप आरोपित को तमंचा में भेजा जेल, SSP श्लोक कुमार ने दो दारोगा समेत 3 किए सस्पेंड

जागरण संवाददाता, मथुरा। फरह थाना क्षेत्र में एक दुष्कर्म के मामले का मुकदमा न दर्ज करके आरोपित को तमंचे में जेल भेजने वाले टोल चौकी प्रभारी व इसी चौकी में एक दारोगा पर गाज गिर गई है। एसएसपी ने दोनों को निलंबित कर दिया है। वहीं इस प्रकरण में फरह थाना प्रभारी के साथ अन्य दारोगा की जांच जारी है।

सूत्र बताते हैं कि सनातन एकता पदयात्रा के बाद इन पर भी गाज गिर सकती है। बताते चलें कि इस खबर को दैनिक जागरण ने 11 नवंबर के अंक में प्रमुखता से प्रकाशित की थी। दुष्कर्म के आरोपित को तमंचे में जेल भेजने पर टोल चौकी प्रभारी समेत दो दारोगा निलंबित फरह थाना क्षेत्र के एक गांव के रहने वाले एक व्यक्ति ने सोमवार को एसएसपी श्लोक कुमार को एक प्रार्थना-पत्र सौंपा था। इसमें बताया था कि 22 सितंबर को उनकी आठ वर्षीय बेटी सहेलियों के साथ घर के सामने खेल रही थी। आरोपित योगेश ने सहेलियों को सामान लाने भेज दिया और बेटी को घर के अंदर ले जाकर उसके साथ दुष्कर्म किया था। राजीनामा करने के लिए आरोपित पक्ष की तरफ से दबाव डाला गया।

पुलिस ने नहीं किया केस दर्ज पीड़ित ने प्रार्थना-पत्र दिया, लेकिन पुलिस ने मुकदमा दर्ज नहीं किया। आठ दिन तक थाने और चौकी के चक्कर लगाए। 13 अक्टूबर को टोल चौकी प्रभारी अनिरुद्ध कुमार और दारोगा सतीश ने चौकी बुलाया और प्रार्थना-पत्र देने को कहा। इसके बाद पुलिस ने 14 अक्टूबर को आरोपित को तमंचे में पकड़कर जेल भेज दिया। पीड़ित पिता ने मुकदमे की कॉपी मांगी तो फिर पुलिस ने 12 दिन तक गुमराह किया। आरोपित भी जमानत पर छूटकर बाहर आ गया। संदेह होने पर पिता जानकारी जुटाई। पता चला कि आरोपित कान्हा 14 अक्टूबर को तमंचे में जेल आया था। 27 अक्टूबर को रिहा होकर चला गया।

एसएसपी से की मुलाकात पीड़ित पिता की बात सुनकर एसएसपी श्लोक कुमार ने सीओ साइबर गुंजन सिंह को फरह थाने भेजकर मामले की जांच शुरू कराई। लापरवाही सामने आने के बाद फरह पुलिस ने रात को आरोपित योगेश के खिलाफ दुष्कर्म का मुकदमा दर्ज किया और देर रात दो बजे उसे वृंदावन स्थित रायल भारतीय होटल से गिरफ्तार कर मंगलवार को जेल भेज दिया। पुलिस ने पीड़िता का चिकित्सीय परीक्षण कराकर बयान दर्ज कराए।