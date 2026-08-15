हिंदू महासभा ने 15 अगस्त को ताजमहल में तिरंगा फहराया, CISF ने कार्यकर्ताओं को पकड़कर पुलिस को सौंपा

जागरण संवाददाता, आगरा। अखिल भारत हिन्दू महासभा के कार्यकर्ताओं ने 26 जनवरी के बाद 15 अगस्त को भी ताजमहल में तिरंगा लहराया। हिंदू महासभा के कार्यकर्ताओं को सीआईएसएफ ने पकड़कर पुलिस की हिरासत में दिया है। उनसे पूछताछ की जा रही है।

वीडियो फोन से डिलीट अखिल भारत हिन्दू महासभा की महिला मोर्चा की जिलाध्यक्ष नीतू ठाकुर, मनीष पंडित ने ताजमहल के अंदर तिरंगा लहराया। उन्हें ऐसा करने पर सीआइएसएफ नें पकड़ लिया। ताजमहल के अंदर झंडा फहराने का वीडियो निशा ठाकुर के फोन में डिलीट करा दिया गया। ताजमहल के अंदर सभी को कस्टडी में लिया गया और पूछताछ की गई। इसके वीडियो इंटरनेट मीडिया में प्रसारित हो रहे हैं।