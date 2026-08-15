हिंदू महासभा ने 15 अगस्त को ताजमहल में तिरंगा फहराया, CISF ने कार्यकर्ताओं को पकड़कर पुलिस को सौंपा
अखिल भारत हिंदू महासभा के कार्यकर्ताओं ने 15 अगस्त को ताजमहल के अंदर तिरंगा फहराया, जिसके बाद सीआईएसएफ ने उन्हें हिरासत में लेकर पुलिस को सौंप दिया। यह घटना महासभा के ताजमहल को 'तेजो महालय' बताने और वहां धार्मिक गतिविधियों की अनुमति मांगने के दावों के बीच हुई है।
HighLights
हिंदू महासभा ने 15 अगस्त को ताजमहल में तिरंगा फहराया
सीआईएसएफ ने कार्यकर्ताओं को पकड़कर पुलिस को सौंपा
महासभा ताजमहल को तेजो महालय बताती है
जागरण संवाददाता, आगरा। अखिल भारत हिन्दू महासभा के कार्यकर्ताओं ने 26 जनवरी के बाद 15 अगस्त को भी ताजमहल में तिरंगा लहराया। हिंदू महासभा के कार्यकर्ताओं को सीआईएसएफ ने पकड़कर पुलिस की हिरासत में दिया है। उनसे पूछताछ की जा रही है।
वीडियो फोन से डिलीट
अखिल भारत हिन्दू महासभा की महिला मोर्चा की जिलाध्यक्ष नीतू ठाकुर, मनीष पंडित ने ताजमहल के अंदर तिरंगा लहराया। उन्हें ऐसा करने पर सीआइएसएफ नें पकड़ लिया। ताजमहल के अंदर झंडा फहराने का वीडियो निशा ठाकुर के फोन में डिलीट करा दिया गया। ताजमहल के अंदर सभी को कस्टडी में लिया गया और पूछताछ की गई। इसके वीडियो इंटरनेट मीडिया में प्रसारित हो रहे हैं।
महासभा की जिलाध्यक्ष मीरा राठौर ने कहा कि जब हर घर तिरंगा लहराया जाएगा तो फिर हमारा ताजमहल कैसे तिरंगे से अछूता रहेगा। वहां हमने तिरंगा लहराया है।
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इससे पहले जलाभिषेक करने की हुई थी कोशिश
अखिल भारत हिंदू महासभा लंबे समय से ताजमहल को 'तेजो महालय' बताते हुए उसे शिव मंदिर होने का दावा करती रही है। इसी दावे के आधार पर संगठन प्रत्येक श्रावण मास में कांवड़ यात्रा निकालने, भगवा ध्वज फहराने तथा पूजा-अर्चना की अनुमति की मांग करता रहा है। श्रावण मास के प्रथम सोमवार को अखिल भारत हिंदू महासभा के पदाधिकारी ताजमहल में जलाभिषेक करने पहुंच गए। पुलिस ने सभी को पश्चिमी गेट के पास ही रोक लिया।
इस दौरान पुलिस और संगठन के पदाधिकारियों के बीच तीखी नोकझोंक भी हुई। बाद में पुलिस सुरक्षा के बीच सभी कांवड़ियों को राजेश्वर महादेव मंदिर ले जाकर जलाभिषेक कराया गया।