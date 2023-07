''वर्दी का लिहाज है वर्ना पीटेंगे, पैसे मांगते हैं ट्रैफिक पुलिस वाले''; भाजपा विधायक का वीडियो वायरल

Agra Mla Viral Video वायरल वीडियो में विधायक कह रहे हैं क‍ि पुलिसकर्मी लोगों से उगाही कर रहे हैं। इतना ही नहीं वो कह रहे हैं क‍ि सीट बेल्‍ट के नाम पर पुलिसकर्मी लोगों से पैसे वसूल कर रहे हैं। विधायक जब फोन पर बात कर रहे हैं तो लोग उनके आसपास खड़े हुए हैं। इसके साथ ही वह उनसे शिकायत भी कर रहे हैं।

''वर्दी का लिहाज है वर्ना पिटेंगे, पैसे मांगते हैं ट्रैफिक पुलिस वाले''; भाजपा विधायक का वीडियो वायरल

आगरा, जागरण ऑनलाइन टीम। भाजपा विधायक पुरुषोत्तम खंडेलवाल का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। वायरल वीडियो में विधायक बहुत तीखे तेवर में पुलिस के आला अधिकारी से बात कर रहे हैं। इस दौरान उनके आसपास स्‍थानीय लोग भी खड़े हैं। जो पुलिसकर्मी की शिकायत विधायक से कर रहे हैं। आगरा के भाजपा विधायक पुरुषोत्तम खंडेलवाल का वीडियो देखिए। विधायक के तीखे तेवर। पुलिसकर्मियों के सामने अधिकारी को फोन कर बोल रहे हैं वर्दी का लिहाज है वर्ना पिटेंगे। पैसे मांगते हैं ट्रैफिक पुलिस वाले। pic.twitter.com/Z4rZG1oGuc July 2, 2023 क्‍या है पूरा मामला विधायक ने ट्रैफ‍िक पुलिस पर आम जनता से उगाही करने का आरोप लगाया है। विधायक का कहना है क‍ि पुलिसकर्मी लोगों से पैसे वसूल कर रहे हैं। वीडियो में विधायक एक पुलिसकर्मी के सामने अधिकारी को फोन कर बोल रहे हैं 'वर्दी का लिहाज है वर्ना पिटेंगे, पैसे मांगते हैं ट्रैफिक पुलिस वाले। मेरे सामने सीट बेल्ट के नाम पर उगाही कर रहे हैं। रोकने पर बदतमीजी कर रहे हैं। गुंडई कर रहे हैं। चौक वसूली का अड्डा बना लिया है इन्होंने।'' बता दें क‍ि नगर के सेंट्रल बैंक रोड पर इस बातचीत का वीडियो वायरल हो रहा है। इस दौरान जिस पुलिसकर्मी पर आरोप लगाया जा रहा है वो चुपचाप खड़ा सुनता हुआ दिखाई दे रहा है और मुस्‍कुरा रहा है।

