Bluethroat Bird: 10 ग्राम का नीलकंठी पक्षी, 10 हजार KM की हवाई उड़ान भरकर आगरा पहुंचा

जागरण संवाददाता, आगरा। नीलकंठी (ब्लूथ्रोट) पक्षी, प्रकृति की अनोखी संरचना और जीवन की अदम्य जिजीविषा का उत्कृष्ट उदाहरण है। वजन मात्र 10 ग्राम और आकार सिर्फ 12 से 14 सेमी, लेकिन नन्हें आकार वाला यह प्रवासी पक्षी प्रतिवर्ष 10 हजार किमी लंबी हवाई यात्रा कर सर्दियों में आगरा पहुंचता है। अपनी सूक्ष्म काया के बावजूद इतनी लंबी उड़ान भरना इसे प्रकृति का अद्वितीय चमत्कार बनाता है।

सितंबर से आगरा में डेरा डाले है ब्लूथ्रोट, फ्लाईकैचर परिवार का छोटा पक्षी

आगरा कॉलेज की जंतु विज्ञान विभागाध्यक्ष प्रो. अमिता सरकार ने बताया कि ब्लूथ्रोट पक्षी की विश्वभर में 10 उप-प्रजातियां पाइ जाती हैं। यह पुरानी दुनिया के फ्लाईकैचर परिवार का गौरैया जैसा छोटा पक्षी है। हिंदी में इसे नीलकंठी कहा जाता है। वैज्ञानिक वर्गीकरण के अनुसार यह पक्षी पैसरिफोर्मेस गण और मस्किकैपिडे परिवार के अंतर्गत आता है।

यह एक कीटभक्षी पैसराइन पक्षी

विश्वविद्यालय के जंतुविज्ञान विभाग के प्रो. विश्वकांत गुप्ता के अनुसार यह एक कीटभक्षी पैसराइन पक्षी है। भारत में इसका आगमन सितंबर से अप्रैल तक रहता है। प्रवास के दौरान यह वेटलैंड, नहरों के किनारे, धान के खेतों, नदी तटों और दलदली नम क्षेत्रों में आसानी से देखा जा सकता है।