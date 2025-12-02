Taj Mahotsav 2026: 33 साल बाद बदला आयोजन स्थल! ताज महोत्सव शिल्पग्राम से बाहर
आगरा में ताज महोत्सव इस बार शिल्पग्राम में नहीं होगा, 33 साल बाद आयोजन स्थल बदला गया है। फतेहाबाद रोड पर आई लव आगरा सेल्फी प्वाइंट के पास नई जगह चुनी गई है, जहाँ अस्थायी मंच बनेगा। शिल्पग्राम छोटा पड़ने और यूनिटी मॉल बनने के कारण यह फैसला लिया गया। नई जगह पर पार्किंग की व्यवस्था की जाएगी और लेआउट प्लान तैयार किया जा रहा है।
जागरण संवाददाता, आगरा। ताजनगरी में फरवरी में होने वाला ताज महोत्सव इस बार शिल्पग्राम में नहीं होगा। ताज महोत्सव आयोजन समिति ने 33 वर्षों के बाद शिल्पग्राम में महोत्सव नहीं कराने का निर्णय लिया है। फतेहाबाद रोड स्थित सेल्फी प्वाइंट आइ लव आगरा के बाईं तरफ स्थित भूमि को महोत्सव के लिए चुना गया है।
कार्यक्रमाें के लिए यहां अस्थायी मंच बनाने के साथ पार्किंग को उपयुक्त स्थान तलाशना होगा। विभाग पहले भूमि की पैमाइश कराकर लेआउट तैयार कराएगा। इससे भविष्य में ताज महोत्सव के आयोजन को नया स्थान तय किए जाने की संभावना प्रबल होगी।
वर्ष 1992 में हुई थी शिल्पग्राम में महोत्सव की शुरुआत
शिल्पग्राम में ताज महोत्सव की शुरुआत वर्ष 1992 में की गई थी। इसका उद्देश्य शिल्पियों के हुनर को कद्रदान दिलाना, स्थानीय शिल्प व कलाकारों को प्रोत्साहन और पर्यटन को बढ़ावा देना था। समय के साथ महोत्सव व्यावसायिक स्वरूप लेता चला गया। महोत्सव के लिए शिल्पग्राम छोटा पड़ गया। उसके पुराने भवन जर्जर हो गए। पार्किंग का स्थान सीमित होने से महोत्सव के दौरान लीला पैलेस होटल के सामने बैरियर पर लंबा जाम लगने लगा। शिल्पग्राम में इस वर्ष उद्योग विभाग ने यूनिटी माल का निर्माण शुरू कर दिया है। इसके चलते शिल्पग्राम में महोत्सव का आयोजन संभव नहीं आ रहा था। इसे देखते हुए महोत्सव के लिए नया आयोजन स्थल तलाशा गया।
अस्थायी मंच के साथ ही पार्किंग की करनी होगी व्यवस्था
धांधूपुरा एसटीपी को जाने वाले रोड के किनारे पर स्थित चयनित स्थल पर पूर्व में राजनीतिक सभा भी हो चुकी है। यहां महोत्सव के आयोजन को ताज महोत्सव आयोजन समिति को कई व्यवस्थाएं करनी होंगी। शिल्पग्राम में प्रस्तुतियों के लिए स्थायी मंच बना हुआ है, जिसके सामने दर्शक दीर्घा बनाई जाती है। चयनित स्थल पर अस्थायी मंच बनाना होगा।
लीला होटल की भूमि पर पार्किंग कराई जाती थी
शिल्पग्राम में महोत्सव होने पर लीला होटल की भूमि पर पार्किंग कराई जाती थी। चयनित स्थल पर पार्किंग की व्यवस्था किए जाने से महोत्सव में शिल्पियों व व्यंजनों की दुकानें लगाने को स्थान सीमित हो जाएगा। इसे देखते हुए पार्किंग को उपयुक्त स्थल तलाशा जा रहा है। यह समीप ही ढूंढ़ना होगा, जिससे कि दर्शकों को असुविधा नहीं हो।
क्षेत्रीय पर्यटन अधिकारी शक्ति सिंह ने बताया कि ताज महोत्सव समिति की बैठक में पार्किंग पर भी विचार किया गया था। भूमि की पैमाइश कराकर महोत्सव के लिए लेआउट प्लान तैयार कराया जाएगा।
