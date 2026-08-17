रक्षाबंधन पर ताजमहल देखना है तो करा लें ऑनलाइन टिकट, दो दिन की छुट्टी में एक लाख टूरिस्ट पहुंचे

जागरण संवाददाता, आगरा। स्वतंत्रता दिवस के साथ रविवार पड़ने से ताजमहल पर पर्यटक उमड़े। दो दिन में 70 हजार से अधिक पर्यटकों ने टिकट लेकर स्मारक में प्रवेश किया। इसमें निश्शुल्क प्रवेश पाने वाले 15 वर्ष तक के बच्चों, वीआइपी आदि को जोड़ लें तो एक लाख से अधिक पर्यटकों ने ताजमहल निहारा।

ताजमहल देखने शनिवार को 34 हजार 786 भारतीय और 1704 विदेशी समेत कुल 36 हजार 490 पर्यटक आए। इसके चलते दोपहर में पश्चिमी गेट और पूर्वी गेट पर लंबी लाइनें लगीं। पर्यटकों को आधा घंटे से अधिक समय तक लाइनों में इंतजार करना पड़ा।

रविवार को 32 हजार 588 भारतीय और 1538 विदेशी समेत 34 हजार 126 पर्यटक ताजमहल पहुंचे। रविवार दोपहर भी पश्चिमी व पूर्वी गेट पर लाइन लगी रही। अब रक्षाबंधन पर लगातार छुट्टियां रहने से बड़ी संख्या में पर्यटकों के आने का अनुमान है। बेहतर रहेगा आने से पहले ऑनलाइन टिकट बुक करा ली जाए, इससे लंबी लाइनों में लगने से बचा जा सकेगा।