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रक्षाबंधन पर ताजमहल देखना है तो करा लें ऑनलाइन टिकट, दो दिन की छुट्टी में एक लाख टूरिस्ट पहुंचे

By Nirlosh Kumar Edited By: Prateek Gupta
Updated: Mon, 17 Aug 2026 04:33 PM (IST)

स्वतंत्रता दिवस सप्ताहांत पर ताजमहल में एक लाख से अधिक पर्यटक पहुंचे, जिससे लंबी कतारें लगीं। रक्षाबंधन पर भीड़ से बचने के लिए ऑनलाइन टिकट बुक करने की सलाह दी गई है।

ताजमहल पर स्वतंत्रता दिवस पर के बाद रविवार को उमड़ी भीड़।

ताजमहल पर स्वतंत्रता दिवस पर के बाद रविवार को उमड़ी भीड़।

HighLights

  1. स्वतंत्रता दिवस सप्ताहांत में एक लाख से अधिक पर्यटक ताजमहल पहुंचे।

  2. रक्षाबंधन पर भी भारी भीड़ की उम्मीद, पहले से तैयारी करें।

जागरण संवाददाता, आगरा। स्वतंत्रता दिवस के साथ रविवार पड़ने से ताजमहल पर पर्यटक उमड़े। दो दिन में 70 हजार से अधिक पर्यटकों ने टिकट लेकर स्मारक में प्रवेश किया। इसमें निश्शुल्क प्रवेश पाने वाले 15 वर्ष तक के बच्चों, वीआइपी आदि को जोड़ लें तो एक लाख से अधिक पर्यटकों ने ताजमहल निहारा।

ताजमहल देखने शनिवार को 34 हजार 786 भारतीय और 1704 विदेशी समेत कुल 36 हजार 490 पर्यटक आए। इसके चलते दोपहर में पश्चिमी गेट और पूर्वी गेट पर लंबी लाइनें लगीं। पर्यटकों को आधा घंटे से अधिक समय तक लाइनों में इंतजार करना पड़ा।

रविवार को 32 हजार 588 भारतीय और 1538 विदेशी समेत 34 हजार 126 पर्यटक ताजमहल पहुंचे। रविवार दोपहर भी पश्चिमी व पूर्वी गेट पर लाइन लगी रही। अब रक्षाबंधन पर लगातार छुट्टियां रहने से बड़ी संख्या में पर्यटकों के आने का अनुमान है। बेहतर रहेगा आने से पहले ऑनलाइन टिकट बुक करा ली जाए, इससे लंबी लाइनों में लगने से बचा जा सकेगा

नहीं मिला प्रवेश

शनिवार को पंजाब पुलिस के सिपाहियों के साथ कुछ विशिष्ट अतिथि ताजमहल पहुुंचे थे। वह गाड़ियों के काफिले के साथ ताजगंज होते हुए पाठक प्रेस बैरियर तक पहुंचे। जब तक टिकट विंडो से टिकट लेकर आए तब तक स्मारक में प्रवेश बंद हो चुका था। पंजाब पुलिस के सिपाहियों ने प्रवेश नहीं मिलने पर नाराजगी जताई, लेकिन नियमों का हवाला देकर उन्हें प्रवेश देने से इन्कार कर दिया गया।