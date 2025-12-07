पीएम स्वनिधि योजना में बड़ा बदलाव: रेहड़ी-पटरी वाले वेंडरों की बल्ले-बल्ले! लोन की राशि बढ़ाई और कैशबैक भी मिलेगा
जागरण संवाददाता, आगरा। रेहड़ी-पटरी वाले वेंडरों को आत्मनिर्भर बनाने के लिए केंद्र सरकार ने प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना में बड़ा परिवर्तन किया है। योजना का पुनर्गठन करते हुए इसकी अवधि अब 31 मार्च 2030 तक बढ़ा दी गई है। इसके साथ ही ऋण राशि में भी वृद्धि की गई है, जिससे छोटे व्यापारियों को अपने व्यवसाय को सुदृढ़ करने में बड़ी मदद मिलेगी।
प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना किश्तों में बढ़ी ऋण सीमा
अपर नगर आयुक्त एवं प्रभारी परियोजना अधिकारी शिशिर कुमार ने बताया कि नई व्यवस्था के तहत अब वेंडरों को पहले से अधिक आसान और लाभकारी ऋण उपलब्ध कराया जाएगा। पहली किश्त: 10 हजार की जगह अब 15 हजार रुपये होगी, दूसरी किश्त में 20 हजार की जगह 25 हजार रुपये दिए जाएंगे जबकि तीसरी किश्त के रूप में अब 50 हजार रुपये तक का ऋण मिलेगा। इसके साथ ही डिजिटल लेनदेन को बढ़ावा देने के लिए सरकार ने कैशबैक प्रोत्साहन भी बढ़ाया है।
डिजिटल भुगतान पर कैशबैक भी मिलेगा
अब वेंडरों को 1,600 रुपये तक का कैशबैक उपलब्ध कराया जाएगा, जो उन्हें डिजिटल भुगतान अपनाने के लिए प्रेरित करेगा। स्वनिधि योजना अब केवल नगर निगम क्षेत्र तक सीमित नहीं रहेगी। योजना का लाभ अब जनगणना कस्बों और अर्ध-शहरी क्षेत्रों में काम करने वाले वेंडरों को भी मिलेगा। इससे बड़ी संख्या में छोटे दुकानदार पहली बार इस योजना की पहुंच में आएंगे।
50 लाख नए लाभाार्थियों को जोड़ने का लक्ष्य
केंद्र सरकार ने इस योजना के तहत 1.15 करोड़ से अधिक वेंडरों तक पहुंचने और 50 लाख नए लाभार्थियों को जोड़ने का लक्ष्य निर्धारित किया है। अपर नगरायुक्त ने बताया कि वेंडर योजना का लाभ प्राप्त करने के लिए जिला नगरीय विकास अभिकरण (डूडा) के नगर निगम स्थित कमरा नंबर 201 में संपर्क कर सकते हैं। यहां आवेदन प्रक्रिया, पात्रता और अन्य जानकारी से संबंधित सभी सुविधाएं उपलब्ध कराई गई हैं। योजना का लाभ पाने के लिए जनसेवा केंद्र से भी संपर्क किया जा सकता है।
