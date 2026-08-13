चलती स्कूल वैन का गेट खुला, सड़क पर गिरी मासूम छात्रा; लापरवाह चालक पर आगरा में मुकदमा दर्ज

जागरण संवाददाता, आगरा। स्कूल वैन चालक की लापरवाही के चलते मासूम छात्रा की जान पर बन आई। वैन का गेट बंद नहीं होने से पहली कक्षा में पढ़ने वाली छात्रा चलती गाड़ी से गिर गई। सिर में चोट लगने से गंभीर घायल हो गई। स्वजन द्वारा बेटी का उपचार कराने के बाद मामले में वैन चालक के विरुद्ध सिकंदरा थाने में मुकदमा दर्ज कराया है।

हादसे के बाद स्कूल वैनों में जाने वाले बच्चों की सुरक्षा को लेकर प्रश्न खड़े हो रहे हैं। सिकंदरा के ककरैठा निवासी रीना यादव ने पुलिस काे बताया कि उनकी बेटी सेंट काॅनरेड्स में पहली कक्षा की छात्रा है। बेटी के स्कूल आने-जाने के लिए विनोद परिहार नाम के वैन चालक को लगाया था। वह 14 जुलाई को बेटी को स्कूल से घर लेकर आ रहा था। लापरवाही के चलते वैन का गेट बंद नहीं किया।

चलती वैन का गेट खुलने पर बेटी चंद्र नगर फेज-एक के पास सड़क पर गिर गई। सिर में गंभीर चोट आने से वहीं बेहाेश हो गई। जानकारी होने पर पहुंचे स्वजन ने बेटी को दिल्ली गेट स्थित एक अस्पताल में भर्ती कराया। वहां पर उपचार कराने के बाद बेटी की हालत में सुधार हुआ।