Agra News: पहली बारिश में ही डूब गई स्मार्ट सिटी आगरा, सड़क तालाब में तब्दील; न मेयर निकलीं न पार्षद

पहली बारिश में ही डूब गई स्मार्ट सिटी आगरा, सड़क तालाब में तब्दील

आगरा, जागरण संवाददाता। मानसून आने का इंतजार तो सब करते हैं, लेकिन बारिश में शहरों का जो हाल होता है उससे परेशानी सिर्फ आम जनता को होती है। आगरा में पहली ही बारिश में जल प्रलय आ गई है। सड़कें स्विमिंग पूल में तब्दील हो चुकी हैं। सड़कों पर हुए नालों में पानी भर गया है और कहीं तो हाल ये है कि यहां सड़क भी है, ऐसे सवाल पूछा जा रहा है। गुरुवार को तीन घंटे की वर्षा में पाश कॉलोनी से लेकर वीआइपी मार्ग खेरिया मोड पर नालों का गंदा पानी भर गया। नाले उफनते रहे। पूरा शहर डूब गया। नरीपुरा में लोगों को गंदे पानी में होकर निकलना पड़ रहा है। शहर को जलभराव की समस्या से निजात दिलाने के लिए दो महीने पहले चुनावी वादे करने वाली मेयर हेमलता कुशवाहा दिवाकर और अधिकांश पार्षद मानसून की पहली वर्षा में घर से बाहर नहीं निकले। पहली बारिश में डूब गया शहर देर रात भी कई क्षेत्रों में झमाझम वर्षा हुई। शुक्रवार की सुबह भी बादल घेरे रहे। गुरुवार दोपहर 12. 30 बजे वर्षा शुरू हुई, कुछ ही देर में शहर पानी में डूब गया। नाले की तलीझाड़ सफाई न होने से कमला नगर के मुगल रोड पर 300 मीटर में एक फीट तक नालों का गंदा पानी भर गया। वर्षा बंद होने के एक घंटे बाद तक जलभराव रहा। बल्केश्वर, कमला नगर के यमुना विहार सहित कई कॉलोनियों में घरों में गंदा पानी भर गया। खेरिया मोड वीआईपी मार्ग पर जहां मेयर हेमलता दिवाकर कुशवाहा ने निरीक्षण किया था, वहां भी जलभराव हुआ, यहां जल निकासी के लिए पंप लगाई गई। नरीपुरा, नगला प्यारे में घरों में गंदा पानी भर गया। प्रशासन की व्यवस्थाओं की खुली पोल वर्षा ने शहर से लेकर ग्राम पंचायतों में प्रशासन की व्यवस्थाओं की पोल खोल दी है। नालों से लेकर कॉलोनियों में जल भराव हो गया। चारों ओर कीचड़ और गंदगी दिखाई दे रही है। अमरपुरा का नाला और दौरेठा गांव के आसपास विकसित हुई कॉलोनियों में घिनौना नगर और बदबू नगर लिखे पोस्टर चस्पा कर दिए गए हैं। शंकरगढ़ की पुलिया से वायु विहार को जोड़ने वाले मार्ग की स्थिति खराब हो गई। कलवारी और विलासगंज की लगभग 10 हजार की आबादी परेशान है। घरों में कैद हो कर रह गई है। अमरपुरा गांव में गांव से होकर सड़क किनारे बना नाले का पानी घरों में घुस रहा है।

