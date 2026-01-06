सात फेरों का साथ 60 साल तक... पति की मौत के 6 घंटे बाद पत्नी ने भी तोड़ा दम; बुजुर्ग दंपती का एक साथ अंतिम संस्कार

जागरण संवाददाता, आगरा। पति की मृत्यु के छह घंटे बाद पत्नी ने भी दम तोड़ दिया। सात फेरों के बाद 60 वर्ष तक पति-पत्नी साथ रहे दंपती के बीच प्रेमभाव की परिवार और रिश्तेदारी में उदाहरण दिया जाता था। सोमवार दोपहर बुजुर्ग दंपती का एक साथ अंतिम संस्कार किया गया।

सदर के सेवला जाट के रहने वाले बुजुर्ग दंपती की मृत्यु सदर के सेवला जाट स्थित अग्रवाल कांप्लैक्स निवासी 85 वर्ष के भगवती प्रसाद अग्रवाल और 82 वर्ष की श्यामवती देवी की शादी 60 वर्ष पूर्व हुई थी। दंपती के बेटे राकेश अग्रवाल ने बताया कि माता-पिता की एक जनवरी से तबीयत खराब थी। उनका उपचार चल रहा था।