SIR: नए मतदाताओं के लिए क्या है जरूरी? डीएम अरविंद मल्लप्पा बंगारी ने दूरी किए सारे भ्रम, फॉर्म में इन बातों का रखें ध्यान

जागरण संवाददाता, आगरा। नए मतदाताओं को गणना प्रपत्र नहीं भरना होगा। ऐसे मतदाताओं को सिर्फ ठीक तरीके से फॉर्म-छह भरना होगा। भाग संख्या ठीक तरीके से अंकित करनी होगी। दो फोटो के साथ स्वजन के फोटोयुक्त मतदाता पहचान पत्र की छाया प्रति लगानी होगी। आधार कार्ड या फिर ड्राइविंग लाइसेंस की कापी लगानी होगी। प्रत्येक बूथ लेवल अधिकारी (बीएलओ) के पास यह फॉर्म हैं। वहीं गणना प्रपत्र की वापसी न करने वाले मतदाताओं के नाम सूची से हट जाएंगे। ऐसे मतदाताओं को बीएलओ द्वारा किसी भी तरीके की कोई नोटिस नहीं दी जाएगी।

डीएम अरविंद मल्लप्पा बंगारी ने बताया कि मतदाता बनने के लिए मैनुअल या फिर ऑनलाइन आवेदन किया जा सकता है। ऑनलाइन आवेदन के लिए निर्वाचन आयोग की वेबसाइट की मदद ली जा सकती है। वर्तमान में नौ विधानसभा क्षेत्रों में 3696 बूथों में 36 लाख मतदाता हैं।



धीमी प्रगति वाले हर बूथ की मॉनिटरिंग, जल्द जमा करें प्रपत्र डीएम अरविंद मल्लप्पा बंगारी ने शुक्रवार को नगर निगम स्थित गणना प्रपत्र डिजिटलाइजेशन सेंटर का निरीक्षण किया। आगरा उत्तर, दक्षिण और कैंट विधानसभा क्षेत्रों में गणना प्रपत्र के जमा करने की गति धीमी है। जिस पर हर बूथ की मानीटरिंग के लिए निर्वाचक पंजीकरण अधिकारियों (ईआरओ) को जिम्मेदारी दी गई। डीएम ने कहा कि हर दिन बूथों कीसमीक्षा की जाए। तेजी से कार्य कराया जाए। वहीं उन्होंने जल्द से जल्द फार्म जमा कराने के निर्देश दिए।

डीएम ने ऑपरेटरों की संख्या को बढ़ाने के निर्देश दिए जिससे डाटा फीडिंग का कार्य तेजी से पूरा किया जा सके। नगरायुक्त अंकित खंडेलवाल सहित अन्य अधिकारी मौजूद रहे।

इन नंबरों पर करें शिकायत हेल्प लाइन नंबर, 1950

जिलास्तरीय टेलीफोन नंबर, 0562-2250170

निर्वाचक पंजीकरण अधिकारी (ईआरओ) के मोबाइल नंबर

विधानसभा क्षेत्र का नाम, अधिकारी का नाम, मोबाइल नंबर एत्मादपुर, सुमित सिंह, 9454417667 आगरा कैंट, रजत वर्मा, 9454417662 आगरा दक्षिण, दिव्या सिंह, 9454419019 आगरा उत्तर, विनोद कुमार, 9454417663 आगरा ग्रामीण, सचिन राजपूत, 945441719027 फतेहपुरसीकरी, नीलम तिवारी, 9454417670 खेरागढ़, ऋषि राव, 9454417669 फतेहाबाद, स्वाति शर्मा, 9454417668 बाह, संतोष शुक्ला, 9454417666

इन बातों का रखें ध्यान

गणना प्रपत्र भरने में वन टाइम पासवर्ड (ओटीपी) की व्यवस्था नहीं है।

अगर बीएलओ आपके घर आता है तो उसका परिचय पत्र मांग सकते हैं।

गणना प्रपत्र को ठीक तरीके से भरना जरूरी है।

अगर आपका नाम वर्ष 2003 की मतदाता सूची में नहीं है तो बाएं तरफ के बॉक्स को खाली छोड़ सकते हैं। दाहिने तरफ के बॉक्स में माता, पिता या फिर दादा-दादी का विवरण अनिवार्य रूप से भरें। विधानसभा क्षेत्र का नाम और भाग संख्या व बूथ संख्या जरूरी लिखें।

जल्द से जल्द गणना प्रपत्र भरकर बीएलओ को दें। चार दिसंबर तक का इंतजार न करें।

मतदाता पोर्टल एप के माध्यम से बीएलओ की जानकारी और मोबाइल नंबर लिया जा सकता है।

अगर अभी तक गणना प्रपत्र नहीं मिला है तो निर्वाचन आयोग की वेबसाइट से प्रपत्र को डाउनलोड किया जा सकता है। प्रपत्र को भरकर बीएलओ के पास जमा कराना होगा। अगर फार्म भरने में कोई परेशानी आ रही है तो बूथों पर हेल्प डेस्क खोली गई है। फार्म चार दिसंबर से पूर्व भरकर जमा जरूर कर दें। यमुनाधर चौहान, उप जिला निर्वाचन अधिकारी

मतदाता सूची में सुधार को लेकर विशेष अभियान चालू हुआ है। यह अभियान 22 साल के बाद चार दिसंबर तक चलेगा। ऐसे में गणना प्रपत्र को ठीक तरीके से भरना चाहिए। किसी भी कालम को खाली न छोड़े। हस्ताक्षर जरूर करें और बीएलओ के पास फार्म जमा कर दें। डॉ. प्रशांत गुप्ता, प्राचार्य एसएन मेडिकल कॉलेज

बीएलओ द्वारा घर-घर गणना प्रपत्र पहुंचा दिए गए हैं। जिस गति से फार्म जमा करना चाहिए। वह नहीं किए जा रहे हैं। मतदाताओं से अपील है कि खुद की जिम्मेदारी को समझें। जल्द बीएलओ के पास फार्म जमा कर दें। सचिन राजपूत, निर्वाचक पंजीकरण अधिकारी, आगरा ग्रामीण विधानसभा क्षेत्र लोकतंत्र के कर्मयोगी, बेस्ट बीएलओ का मिला पुरस्कार एत्मादपुर विधानसभा क्षेत्र के मतदेय स्थल संख्या 395 के कमरा नंबर दो है। प्राथमिक स्कूल नगला बेल की बीएलओ शीला देवी को विशेष गहन पुनरीक्षण अभियान में उत्कृष्ट कार्य के लिए बेस्ट बीएलओ का पुरस्कार मिला है। हाल ही में डीएम अरविंद मल्लप्पा बंगारी ने कलक्ट्रेट में पुरस्कार दिया। बीएलओ शीला देवी ने बताया कि उन्होंने पहले ही वर्ष 2003 की मतदाता सूची का 2025 से मिलान कर मतदाताओं के क्रमांक नंबर को नोट कर लिया था। गणना प्रपत्र प्राप्त होते ही मतदाताओं से संपर्क किया गया। इस कार्य में मतदाताओं ने पूरा सहयोग किया। शीला देवी ने 500 मतदाताओं के फार्म भरवाकर निर्धारित एप में अपलोड करवाए हैं।