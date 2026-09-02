Ram Barat 2026: आगरा में 6 अक्टूबर को निकलेगी ऐतिहासिक श्रीराम बारात, 200 से अधिक झांकियां और बैंड होंगे शामिल

जागरण संवाददाता, आगरा। श्रीरामलीला महोत्सव की तैयारियों की समीक्षा बैठक जिलाधिकारी मनीष बंसल की अध्यक्षता में कलक्ट्रेट सभागार में आयोजित की गई। इस बैठक में श्रीरामलीला कमेटी के अध्यक्ष विधायक पुरुषोत्तम खंडेलवाल भी उपस्थित रहे। जिलाधिकारी ने जनकपुरी में एकीकृत कंट्रोल रूम स्थापित करने के साथ ही सफाई, फागिंग, स्वास्थ्य, यातायात, विद्युत, प्रकाश और सुरक्षा व्यवस्था को समय पर पूरा करने के निर्देश दिए।

छह अक्टूबर को ऐतिहासिक श्रीराम बारात निकाली जाएगी, जिसमें 200 से अधिक झांकियां और बैंड शामिल होंगे। बैठक में रामलीला मैदान, जनकपुरी और विभिन्न शोभायात्रा मार्गों पर प्रस्तावित विकास कार्यों की विभागवार समीक्षा की गई। श्रीरामलीला महोत्सव की तैयारियों की समीक्षा बैठक में डीएम ने दिए निर्देश जिलाधिकारी ने कहा महोत्सव में श्रद्धालुओं को बेहतर सुविधाएं उपलब्ध कराना प्रशासन की प्राथमिकता है। सभी विभागों को आपसी समन्वय से कार्य पूरा करने के निर्देश दिए गए। जनकपुरी में एकीकृत कंट्रोल रूम बनाने के लिए नगर निगम, स्वास्थ्य, जलकल, जल निगम, वन विभाग, अग्निशमन, विद्युत, टोरेंट पावर और पुलिस के अधिकारियों की तैनाती की जाएगी। सफाई और जल निकासी की विशेष व्यवस्था रखने के लिए प्रमुख नालों को ढकने, नाले-नालियों की सफाई, एंटी लार्वा छिड़काव और फागिंग के निर्देश दिए गए।

डीएम ने कहा- तय समय से पहले पूरी हो व्यवस्था सड़क संपर्क, इंटरलाकिंग और साइड पटरी के कार्य भी समय पर पूरे करने को कहा गया। मार्गों पर लटक रहे डिस्क, केबल टीवी और इंटरनेट के बेतरतीब तारों को हटाने या व्यवस्थित करने, विद्युत लाइनों की मरम्मत और आवश्यक पेड़ों की छंटाई के आदेश दिए गए। जर्जर भवनों और गिरने वाले छज्जों को चिह्नित कर चेतावनी बोर्ड लगाने, सचल शौचालय उपलब्ध कराने और यातायात सुचारू रखने के लिए पर्याप्त पुलिस बल तैनात करने के निर्देश भी दिए गए। स्वास्थ्य विभाग को चिकित्सकों की टीमें और एम्बुलेंस तैनात करने के लिए कहा गया।

शोभायात्रा और महोत्सव में श्रद्धालुओं को न हो समस्या अग्निशमन विभाग को दमकल वाहनों के साथ छोटे अग्निशमन उपकरण मौके पर रखने के निर्देश दिए गए। सभी संबंधित विभागों को महोत्सव से जुड़े कार्यों के लिए नोडल अधिकारी नामित करने और स्थलीय निरीक्षण कर कार्य समय पर पूरा कराने को कहा गया।