Film Shooting: लव करुं या शादी फिल्म की शूटिंग, 20 दिन तक आगरा में मुंबईया कलाकारों का जमावड़ा

लव करुं या शादी फिल्म की शूटिंग शुरू। 20 दिन तक चलेगी आगरा में फिल्म की शूटिंग। मुंबईया कलाकारों का लगा ताज नगरी में जमावड़ा। कमला नगर विजय नगर रामनगर के क्षेत्रों में होगी शूटिंग। दो पीढ़ियों के बीच रिश्तों पर आधारित ऐसी फिल्म। फिल्म में अन्नू कपूर के भतीजे के साथ साथ दक्षिण की फेमस अभिनेत्री माईरीना सिंह और प्रीति सिंघानियां हैं।

Agra News: लव करुं या शादी फिल्म की शूटिंग शुरू, 20 दिन तक चलेगी

आगरा: लव करुं या शादी फिल्म दो पीढ़ियों के बीच रिश्तों पर आधारित ऐसी फिल्म है जो सोच और तौर तरीकों के बीच के अंतर को भरती नजर आएगी। रविवार को कमला नगर में कावेरी मंदिर के पास इंडोर शूटिंग में टेक देकर फिल्म निर्माण का शुभारंभ हुआ। 20 दिन तक चलने वाली फिल्म की शूटिंग ज्यादातर कमला नगर, विजय नगर और रामनगर क्षेत्रों में होगी। ये कलाकार है फिल्म में फिल्म निर्देशक जयप्रकाश शॉ के साथ जाने माने लेखक व गीतकार संदीप नाथ, अभिनेता और कलाकार अली असगर, अभिनेत्री प्रीती सिंधानिया, सुप्यारदे सिंह, राधा भारद्वाज, राकेश मोहन, रंजीत सामा आदि ने पूजन कर फिल्म निर्माण का शुभारंभ किया। इस अवसर पर फिल्म निर्देशक जयप्रकाश शॉ, लेखक व गीतकार संदीप नाथ ने बताया कि फिल्म में मुख्य किरदार में अकर्ष अलघ होंगे, जो ऋतिक रोशन के साथ फाइटर फिल्म में भी नजर आएंगे। अन्नू कपूर के भतीजे व रंजीत कपूर के बेटे भी अन्नू कपूर के भतीजे व रंजीत कपूर के बेटे मीसा कपूर, दक्षिण की जानी मानी अभिनेत्री माईरीना सिंह, और प्रीति सिंघानियां होंगी। उप्र संगीत नाट्य अकादमी के सदस्य व फिल्म निर्माता रंजीत सामा ने फिल्म के निर्देशक जयप्रकाश शॉ व लेखक संदीप नाथ सहित अन्य कलाकारों को दुपट्टा पहनाकर सम्मानित किया। आगरा के अलावा फिल्म की शूटिंग लखनऊ व कानपुर में भी की जाएगी। फिल्म में ताजनगरी के उमाशंकर मिश्र, मुमताज सागर और सोमा जैन अभिनय करेंगे।

