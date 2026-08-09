नौ दिन बाद जिंदगी की जंग हारीं शीला देवी, मृत घोषित होने के बाद जीवित हुई महिला की आगरा में मौत

जागरण संवाददाता, आगरा। मौत के मुंह से लौट आई मां को देखकर जिस परिवार की आंखों में जिंदगी की उम्मीद लौट आई थी, रविवार सुबह वही उम्मीद हमेशा के लिए टूट गई। बदायूं के अस्पताल में 30 जुलाई को मृत घोषित की गईं शीला देवी के शरीर में अंतिम संस्कार से पहले हलचल हुई थी। दामाद ने सास के पैर छुए तो उन्हें शरीर में हलचल महसूस हुई। परिवार ने इसे किसी चमत्कार से कम नहीं माना। आनन-फानन में उन्हें निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया।

बड़े बेटे सुनील अपनी मां को बेहतर उपचार की उम्मीद में आगरा ले आए। करीब एक सप्ताह तक जिंदगी और मौत के बीच जूझने के बाद रविवार सुबह शीला देवी ने केपी अस्पताल में अंतिम सांस ली। पैर छूते ही हुई थी शरीर में हलचल शीला देवी की तबीयत बिगड़ने पर स्वजन उन्हें बदायूं के एक अस्पताल लेकर पहुंचे थे। उपचार के दौरान 30 जुलाई को चिकित्सकों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। परिवार के लोग गम में डूब गए और अंतिम संस्कार की तैयारियां शुरू हो गईं। रिश्तेदारों को सूचना दी जाने लगी। घर में मातम का माहौल था।

अंतिम विदाई से पहले दामाद अपनी सास के पैर छूने पहुंचे। इसी दौरान उन्हें शीला देवी के शरीर में हलचल महसूस हुई। उन्होंने परिवार के लोगों को बताया तो सभी हैरान रह गए। देखते ही देखते मातम के बीच उम्मीद की किरण दिखाई देने लगी। परिजन उन्हें लेकर निजी अस्पताल पहुंचे और उपचार शुरू कराया।

बेटे ने मां को आगरा लाकर बचाने की हर कोशिश की मां के शरीर में हलचल की जानकारी मिलते ही बड़े बेटे सुनील ने हार नहीं मानी। वह अपनी मां को लेकर आगरा पहुंचे। यहां उन्हें केपी अस्पताल में भर्ती कराया गया। चिकित्सकों ने उपचार शुरू किया तो परिवार को उम्मीद बंधी कि शायद मां एक बार फिर आंखें खोलेंगी।