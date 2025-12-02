Missed Call से फंसाती थी, फिर होटल में ले जाकर बनाती वीडियो; आगरा में युवती समेत दो गिरफ्तार

जागरण संवाददाता, आगरा। कमिश्नरेट में पुलिस ने मंगलवार को सेक्सर्टाश गिरोह का पर्दाफाश करते हुए युवती और उसके साथी को गिरफ्तार किया है। गिरोह व्यापारियों और कारोबारियों काे चिन्हित कर जाल में फंसाता था। युवती मिस्ड कॉल से अपने जाल में फंसा शिकार को अपने साथ घूमने होटलों में ले जाकर हिडन एप से आपत्तिजनक वीडियो बनाती। थाने में अपने शारीरिक शोषण की तहरीर देती। जिसके बाद गिरोह द्वारा दुष्कर्म का मुकदमा दर्ज कराने की धमकी और वसूली का खेल शुरू होता था। गिरोह अब तक कई लोगों से 12 लाख रुपये से अधिक वसूल चुका था। ताजगंज के रहने वाले शीतगृह के मालिक प्रशांत उपाध्याय ने सोमवार को कमला नगर थाने में मुकदमा दर्ज कराया था। उनके मोबाइल पर इस वर्ष छह सितंबर को मिस्ड कॉल आई थी। पलटकर काल करने पर दूसरी ओर से युवती ने बात की, अपना नाम सौम्या बताया।

अगले दिन वह कमला नगर काम से आए थे। यहां पर युवती उनसे मिलने आई और उन्हें शहर में कई जगह घुमाने के बाद एक होटल में लेकर गई। वहां युवती द्वारा दी कोल्ड ड्रिंक पीने के बाद वह बेसुध हो गए।

जिसके कुछ दिन बाद उनके परिचित प्रवेश भारद्वाज द्वारा कॉल किया गया। कहा कि उनके विरुद्ध युवती द्वारा दुष्कर्म का मुकदमा दर्ज कराने की बात कही जा रही है। इसके बाद युवती के साथियों द्वारा उन्हें धमकी देकर 20 लाख रुपये मांगे।

बाद में युवती उसके साथी चार लाख रुपये में मान गए। रकम नहीं देने पर वह ब्लैकमेल करने लगे। डीसीपी सिटी सय्यद अली अब्बास ने बताया कि गिरफ्तार युवती और उसका साथी गणेश बाह के रहने वाले हैं। युवती और गणेश ने पूछताछ में बताया कि वह व्यापारियों और कारोबारियों को अपने जाल में फंसाते थे। गिरोह में प्रविंद्र भारद्वाज, प्रवेश भारद्वाज और रियाज भी शामिल हैं। प्रविंद्र और प्रवेश भारद्वाज ऐसे लोगों को चिन्हित करते जो धनवान हैं।

उनके मोबाइल नंबर हासिल करके युवती काे देते थे। वह मिस्ड कॉल के द्वारा शिकार काे जाल में फंसाने का काम करती थी। पलटकर काल करने वालों को जाल में फंसा मुलाकात करती। इसके बाद उन्हें अपने साथ घुमाने ले जाती।